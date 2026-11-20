Tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho của Hải quân Hàn Quốc đã hoàn thành chuyến hải trình khứ hồi xuyên Thái Bình Dương kéo dài 161 ngày, với tổng quãng đường hơn 28.000 km.

Đây là lần đầu tiên một tàu ngầm của Hàn Quốc thực hiện thành công hành trình vượt đại dương này, đánh dấu bước tiến quan trọng trong năng lực hoạt động độc lập dài ngày và triển khai nhiệm vụ tại các vùng biển xa của Hải quân Hàn Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, tàu Dosan Ahn Chang-ho do Đại tá Lee Byung-il chỉ huy, rời căn cứ Hải quân Jinhae, thành phố Changwon, tỉnh Nam Gyeongsang, ngày 25/3/2026.

Trong hành trình, tàu lần lượt ghé cảng Victoria ở Canada, Hawaii và đảo Guam (Mỹ), trước khi trở về căn cứ ngày 1/9, hoàn thành chuyến đi xuyên đại dương đầu tiên của tàu ngầm Hàn Quốc.

Trong thời gian hoạt động, tàu tham gia huấn luyện chung với Canada, cuộc tập trận hải quân đa quốc gia Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2026 tại Hawaii và các hoạt động huấn luyện chống tàu ngầm đa phương.

Đáng chú ý, tại RIMPAC, tàu đã thực hiện thành công 28 lượt tấn công mô phỏng mà không bị các tàu chiến đối phương phát hiện, qua đó thể hiện khả năng tác chiến và hoạt động bí mật trong môi trường huấn luyện đa quốc gia.

Theo Hải quân Hàn Quốc, việc hoàn thành hành trình kéo dài 161 ngày mà không xảy ra sự cố cho thấy khả năng duy trì hoạt động dài ngày, độ tin cậy của hệ thống trang thiết bị và khả năng bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho thủy thủ đoàn.

Các hoạt động huấn luyện với Canada và các lực lượng hải quân đa quốc gia cũng góp phần kiểm chứng khả năng phối hợp tác chiến, trao đổi thông tin và thực hiện nhiệm vụ trong môi trường đa quốc gia.

Dosan Ahn Chang-ho là tàu đầu tiên thuộc lớp KSS-III, có lượng giãn nước 3.000 tấn, được thiết kế và chế tạo bằng công nghệ trong nước.

Việc hoàn thành hải trình xuyên Thái Bình Dương không chỉ tạo dấu mốc mới cho Hải quân Hàn Quốc mà còn khẳng định bước tiến của ngành công nghiệp quốc phòng nước này trong phát triển tàu ngầm có khả năng hoạt động độc lập tại các vùng biển xa./.

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