Tây Ninh: Giải cứu 2 người trên xe ôtô đang bốc cháy trên Quốc lộ 22B

Sáng 3/10, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết lực lượng chức năng đã kịp thời dập lửa, giải cứu hai người trong xe ôtô đang bốc cháy tại Quốc lộ 22B, đoạn qua địa bàn ấp Cẩm Thắng, xã Thạnh Đức (khu vực gần chợ Cẩm Giang).

Trước đó, vào lúc 19 giờ 55 ngày 2/10, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Trảng Bàng gồm Đại úy Ngô Quốc Anh (tổ trưởng) cùng Thiếu tá Nguyễn Văn Đò và Thượng úy Trịnh Tuấn Linh đang tuần tra lưu động thì phát hiện xe ôtô màu đỏ, biển kiểm soát 74A-022.32, đang bốc cháy bên lề đường.

Xác định xe đang cháy có người mắc kẹt bên trong, tổ công tác nhanh chóng mở cửa xe, đưa hai người (1 nam, 1 nữ) ra khỏi xe an toàn.

Sau đó, tổ công tác cùng người dân sử dụng các thiết bị tại chỗ (vòi nước, thiết bị chữa cháy của nhà dân gần đó) để dập lửa. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Anh Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1997, ngụ ấp Thuận Hòa, xã Bến Củi, tỉnh Tây Ninh) là chủ xe và cũng là người lái xe kể: "Tôi đang trên đường chở người thân về nhà thì xe cháy quá nhanh nên chưa kịp thoát thân. May mắn có các anh Cảnh sát Giao thông kịp thời cứu giúp, dập tắt đám cháy"./.

