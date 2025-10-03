Xã hội

Tây Ninh: Giải cứu 2 người trên xe ôtô đang bốc cháy trên Quốc lộ 22B

Lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Tây Ninh đã giải cứu, đưa hai người ra khỏi xe ôtô màu đỏ, biển kiểm soát 74A-022.32, đang bốc cháy bên lề đường trên Quốc lộ 22B an toàn.

Các cán bộ Cảnh sát giao thông Tây Ninh tiến hành dập lửa. (Ảnh: TTXVN phát)
Các cán bộ Cảnh sát giao thông Tây Ninh tiến hành dập lửa. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 3/10, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết lực lượng chức năng đã kịp thời dập lửa, giải cứu hai người trong xe ôtô đang bốc cháy tại Quốc lộ 22B, đoạn qua địa bàn ấp Cẩm Thắng, xã Thạnh Đức (khu vực gần chợ Cẩm Giang).

Trước đó, vào lúc 19 giờ 55 ngày 2/10, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Trảng Bàng gồm Đại úy Ngô Quốc Anh (tổ trưởng) cùng Thiếu tá Nguyễn Văn Đò và Thượng úy Trịnh Tuấn Linh đang tuần tra lưu động thì phát hiện xe ôtô màu đỏ, biển kiểm soát 74A-022.32, đang bốc cháy bên lề đường.

Xác định xe đang cháy có người mắc kẹt bên trong, tổ công tác nhanh chóng mở cửa xe, đưa hai người (1 nam, 1 nữ) ra khỏi xe an toàn.

Sau đó, tổ công tác cùng người dân sử dụng các thiết bị tại chỗ (vòi nước, thiết bị chữa cháy của nhà dân gần đó) để dập lửa. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Anh Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1997, ngụ ấp Thuận Hòa, xã Bến Củi, tỉnh Tây Ninh) là chủ xe và cũng là người lái xe kể: "Tôi đang trên đường chở người thân về nhà thì xe cháy quá nhanh nên chưa kịp thoát thân. May mắn có các anh Cảnh sát Giao thông kịp thời cứu giúp, dập tắt đám cháy"./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tây Ninh #Cháy ôtô #Quốc lộ 22B #Công an tỉnh Tây Ninh Tây Ninh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người dân đi bộ qua khu vực sạt lở tại đèo Khau Phạ. (Ảnh: TTXVN phát)

Lào Cai thông đường cho xe máy lên Mù Cang Chải

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ 1 - Yên Bái đã huy động phương tiện, máy móc và rọ đá di chuyển tới điểm sạt lở để khắc phục sự cố. Tối 2/10, các đơn vị đã đã tạo được nền đường để cho xe máy đi qua.