Thái Bình: Các điểm du lịch tâm linh đón lượng khách lớn đến chiêm bái

Những ngày đầu Xuân Ất Tỵ 2025, các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã đón một lượng lớn du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái, cầu bình an và may mắn cho gia đình, người thân.

Tại các địa điểm tâm linh nổi tiếng như đền Trần, chùa Keo, đền Tiên La, đền A Sào... ngay từ mùng 1 Tết đã có rất đông người dân và du khách đến dâng hương, cầu nguyện. Không khí trang nghiêm, thành kính bao trùm khắp các đền, chùa.

Bà Bùi Thị Hợi, xã Trà Giang, huyện Kiến Xương chia sẻ: "Năm nào tôi cũng đi lễ hội Đền Trần, huyện Hưng Hà vào dịp đầu năm, vừa là để cầu may, vừa là dịp để cả gia đình tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa của quê hương."

Cũng như bà Hợi, chị Nguyễn Thị Thủy Nguyên, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, cho biết đây là năm thứ 2 cùng gia đình đi lễ tại đền Vua Rộc, xã Vũ An, huyện Kiến Xương (Thái Bình). Mặc dù rất đông người dân, du khách đến lễ, nhưng công tác an ninh trật tự được tổ chức tốt, đảm bảo cho mọi người đến lễ bái được trang nghiêm.

Đến đây, bà không chỉ tham quan, chiêm bái mà còn được thưởng thức những nét văn hóa đặc sắc, trò chơi dân gian và khám phá những nét độc đáo cổ kính của đền Vua Rộc- ngôi đền có bề dày lịch sử hơn 800 năm.

Ông Phạm Văn Kỷ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vũ An, huyện Kiến Xương, cho biết từ ngày mùng 1 đến mùng 5 Tết năm nay (tức từ ngày 29/1-2/2), đền Vua Rộc đã đón tiếp hàng nghìn lượt khách đến tham quan, chiêm bái. Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho du khách tham gia lễ hội đầu Xuân vui vẻ, xã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường đảm bảo trật tự, phân luồng giao thông, hướng dẫn du khách, nhân dân...

Việc các điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo du khách trong dịp đầu năm cho thấy nhu cầu tìm về những giá trị văn hóa, tâm linh của người dân ngày càng tăng cao. Đây cũng là dịp để quảng bá những giá trị văn hóa, lịch sử của tỉnh Thái Bình đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Để tiếp tục phát huy giá trị các điểm du lịch tâm linh, qua đó, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, cho biết thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung phát triển không gian, sản phẩm du lịch đa dạng, mang thương hiệu đặc trưng của tỉnh. Cụ thể, tỉnh Thái Bình phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa tại Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Keo, Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, đền Tiên La, đền Đồng Bằng, phủ thờ bà chúa Muối…

Người dân, du khách chuẩn bị mâm lễ tại Di tích Lịch sử Văn hóa đền Vua Rộc (Kiến Xương, Thái Bình). (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển thị trường khách du lịch nội địa và quốc tế; xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần du lịch tỉnh Thái Bình hằng năm theo quy mô, hình thức phù hợp tại các địa phương, khu, điểm du lịch; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân về phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển du lịch bền vững…

Thái Bình phấn đấu đến năm 2030, đón trên 4,5 triệu lượt khách/năm, trong đó khoảng 10.000 lượt khách quốc tế trở lên; tạo việc làm cho khoảng 14.600 lao động; doanh thu từ du lịch đạt khoảng 7.000 tỷ đồng. Đến năm 2050, tỉnh đón trên 9 triệu lượt khách/năm, trong đó khoảng 30.000 lượt khách quốc tế trở lên; doanh thu từ du lịch đạt trên 18.000 tỷ đồng./.

Du khách đến Lâm Đồng thăm quan, nghỉ dưỡng tăng mạnh trong dịp Tết Ất Tỵ 2025 Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã có 380.000 lượt khách đến Lâm Đồng thăm quan, nghỉ dưỡng. Du khách đến đây chủ yếu vào các ngày từ 30/1-2/2, tức ngày Mùng 2 đến Mùng 4 Tết Ất Tỵ.