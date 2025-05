Thanh Hóa: Khởi tố 2 đối tượng người nước ngoài xâm phạm mộ Vua Lê Túc Tông

Liên quan đến việc Khu lăng mộ Vua Lê Túc Tông ở xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc (thuộc quần thể Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Lam Kinh) bị xâm hại, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng người Trung Quốc để điều tra về tội “xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt."

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa, tham gia vụ đào trộm mộ, xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt Vua Lê Túc Tông có 3 đối tượng người Trung Quốc, trong đó 2 đối tượng là Shen JiangYang (sinh năm 1982) và Deng ZhiJi (sinh năm 1984) đều trú ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã bị bắt giữ, còn lại một người đàn ông khác đã xuất cảnh về nước trước khi vụ việc bị phát hiện.

Cơ quan chức năng Việt Nam đang đề nghị phía Trung Quốc hỗ trợ tư pháp để xử lý người đàn ông này theo quy định pháp luật (nếu có đủ căn cứ).

Kết quả kiểm tra, làm việc bước đầu của các cơ quan chức năng cho thấy lăng mộ Vua Lê Túc Tông đã bị nhóm người Trung Quốc đào bới, hố đào có kích thước 90cm x 52cm, sâu khoảng 1,6m và phá vỡ bia đá.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện 14 mảnh bia đá có chữ Hán và trang trí rồng thời Lê cùng với một số chữ Hán trên các mảnh vỡ "Đại Việt Túc Tông Nhượng…" khắc theo hàng dọc, cỡ chữ lớn khắc vạch, kiểu chữ Khải có nội dung ghi miếu hiệu (tên hiệu dùng trong tông miếu dành cho các vị quân chủ sau khi họ qua đời) của Vua Lê Túc Tông và 15 mảnh gạch màu xám đen.

Các hiện vật được Công an tỉnh Thanh Hóa đóng thùng sắt niêm phong và lưu giữ tại kho hiện vật của Khu Di tích Lịch sử Lam Kinh để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Trước đó vào tối 3/5, cán bộ Ban Quản lý Di tích Lịch sử Lam Kinh phát hiện xung quanh Khu lăng mộ Vua Lê Túc Tông có nhiều dấu vết bất thường. Nghi ngờ khu lăng mộ bị xâm hại, Ban Quản lý Di tích Lịch sử Lam Kinh đã báo cáo sự việc tới Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng.

Chiều 4/5, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 2 nghi can là Shen JiangYang và Deng ZhiJi khi đang bắt taxi ra Móng Cái tìm cách vượt biên.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, qua kiểm tra tổng thể, hiện trạng các di tích khác tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (trừ lăng Vua Lê Túc Tông) đang được bảo vệ an toàn, không có dấu hiệu bị xâm phạm.

Các công trình kiến trúc, lăng mộ, hệ thống bia (là các bảo vật quốc gia), hiện vật tại di tích được bảo vệ, bảo quản, tu bổ, chống xuống cấp thường xuyên./.

