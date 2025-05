Thanh Hóa: Làm rõ vụ lăng mộ Vua Lê Túc Tông bị đào sâu, phá vỡ bia đá

Ngày 15/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã gửi văn bản báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên quan tới vụ việc các đối tượng người Trung Quốc xâm phạm khu mộ vua Lê Túc Tông (xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa - thuộc quần thể Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Lam Kinh).

Báo cáo cho biết kết quả kiểm tra, làm việc bước đầu của các cơ quan chức năng cho thấy lăng mộ Vua Lê Túc Tông đã bị nhóm người Trung Quốc đào bới, hố đào có kích thước 90cm x 52cm, sâu khoảng 1,6m và phá vỡ bia đá.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện 14 mảnh bia đá có chữ Hán và trang trí rồng thời Lê cùng với một số chữ Hán trên các mảnh vỡ "Đại Việt Túc Tông Nhượng…" khắc theo hàng dọc, cỡ chữ lớn khắc vạch, kiểu chữ Khải có nội dung ghi miếu hiệu (tên hiệu dùng trong tông miếu dành cho các vị quân chủ sau khi họ qua đời) của Vua Lê Túc Tông và 15 mảnh gạch màu xám đen.

Trước đó vào tối 3/5, cán bộ Ban Quản lý Di tích Lịch sử Lam Kinh phát hiện xung quanh khu lăng mộ Vua Lê Túc Tông có nhiều dấu vết bất thường.

Sau khi kiểm tra, Ban Quản lý phát hiện cây săm kim loại (một loại thiết bị săn tìm cổ vật) đang cắm sâu dưới lòng đất, cách tường bao lăng mộ Vua Lê Túc Tông khoảng 8-10m.

Nghi ngờ khu lăng mộ bị xâm hại, Ban Quản lý Di tích Lịch sử Lam Kinh đã báo cáo sự việc lên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh Thanh Hóa lập biên bản bàn giao tang vật, khám nghiệm hiện trường, điều tra sự việc.

Đến chiều 4/5, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 2 nghi can là Deng Zhui (41 tuổi, số hộ chiếu EN7117797) và Shen Jiang Yang (43 tuổi, số hộ chiếu EK0544073) khi hai đối tượng đang bắt taxi ra Móng Cái tìm cách vượt biên. Cả 2 nghi can đều sống tại Quảng Tây, Trung Quốc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, qua kiểm tra tổng thể, hiện trạng các di tích khác tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Lam Kinh (trừ lăng Vua Lê Túc Tông) đang được bảo vệ an toàn, không có dấu hiệu bị xâm phạm.

Các công trình kiến trúc, lăng mộ, hệ thống bia (là các Bảo vật Quốc gia), hiện vật tại di tích được bảo vệ, bảo quản, tu bổ, chống xuống cấp thường xuyên.

Để ngăn chặn triệt để các hành vi đào bới, trộm cắp, buôn bán trái phép di vật, cổ vật trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì thực hiện việc rà soát, kiểm kê và số hóa toàn bộ di tích, di vật hiện có, thiết lập hồ sơ quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát; lắp đặt biển báo, mốc giới tại các điểm di tích, tổ chức tuần tra, giám sát bằng camera tại những khu vực trọng điểm có nguy cơ bị xâm hại./.

