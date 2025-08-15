Thành phố Huế thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực với bang Tasmania của Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, từ ngày 12-14/8, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đã cùng đoàn công tác của thành phố Huế, do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Phương dẫn đầu, thăm và làm việc tại bang Tasmania.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Phương và Đại sứ Phạm Hùng Tâm đã chào Thống đốc Barbara Baker, gặp gỡ và làm việc với nhiều lãnh đạo bang; Thị trưởng thành phố Hobart (thủ phủ bang Tasmania), bà Anna Reynolds; và tọa đàm với ban lãnh đạo của Đại học Tasmania.

Tại các cuộc gặp, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đánh giá sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024, hợp tác giữa các thành phố, địa phương của Việt Nam và Australia càng có điều kiện phát triển mạnh mẽ.

Theo đó, phía Việt Nam nhìn nhận Tasmania là một đối tác còn rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như giáo dục, năng lượng, phát triển bền vững, thương mại, đầu tư và du lịch.

Riêng về hợp tác giáo dục, Đại sứ Phạm Hùng Tâm bày tỏ hy vọng thúc đẩy mạnh mẽ hơn các chương trình hợp tác giữa Đại học Tasmania và các cơ sở giáo dục của Việt Nam, kể cả đào tạo nghề; đồng thời đề nghị chính quyền bang tiếp tục xác định Việt Nam là đối tác ưu tiên trong “Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội bang Tasmania giai đoạn 2026-2030.”

Đại sứ Phạm Hùng Tâm cùng đoàn công tác Thành phố Huế tọa đàm với Ban Giám hiệu Đại học Tasmania. (Ảnh: TTXVN phát)

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Phương cho rằng trên cơ sở các yếu tố tương đồng về môi trường, giá trị lịch sử và văn hóa, thành phố Huế với thành phố Hobart nói riêng, cũng như với bang Tasmania nói chung có tiềm năng tăng cường các hoạt động trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục và du lịch; đồng thời đề nghị chính quyền bang thúc đẩy các hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại, khoa học công nghệ và năng lượng sạch với thành phố Huế, và Đại học Tasmania xúc tiến các hoạt động hợp tác phù hợp với Đại học Huế.

Chủ tịch Nguyễn Văn Phương và Đại sứ Phạm Hùng Tâm cũng chia sẻ đề xuất về khả năng thiết lập quan hệ hợp tác kết nghĩa giữa thành phố Huế và thành phố Hobart, hoặc bang Tasmania.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Văn Phương mời Thống đốc Barbara Baker, Thị trưởng thành phố Hobart Anna Reynolds Bộ trưởng Bộ Nghệ thuật và Di sản bang đến thăm Huế và cử đoàn tham dự Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế tại Huế, dự kiến diễn ra vào giữa năm 2026.

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo chính quyền các cấp của Tasmania đánh giá cao và coi trọng hợp tác với Việt Nam nói chung và các địa phương Việt Nam nói riêng; bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Tasmania với các địa phương Việt Nam sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện trong mọi lĩnh vực trên cơ sở cùng có lợi.

Cả Thống đốc Barbara Baker và Thị trưởng Anna Reynolds đều nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Nguyễn Văn Phương và đoàn Huế tới thăm, nhất trí đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hóa, nhân dân, du lịch, thương mại với thành phố Huế.

Lãnh đạo bang Tasmania cũng đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người gốc Việt đối với việc xây dựng và phát triển xã hội đa văn hóa tại bang.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm và Chủ tịch Thành phố Huế Nguyễn Văn Phương làm việc với Hội doanh nhân Việt Nam tại bang Tasmania và các doanh nghiệp của Thành phố Huế. (Ảnh: TTXVN phát)

Lãnh đạo các bộ, ngành của bang Tasmania cho biết trên cơ sở xác định Việt Nam là một trong số các đối tác ưu tiên trong “Chiến lược phát triển của bang giai đoạn 2019-2025,” hợp tác giữa bang Tasmania và các địa phương Việt Nam đã không ngừng được mở rộng trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, công nghệ cao và phát triển nhân lực.

Thương mại hai chiều giữa bang Tasmania và Việt Nam tăng bình quân 15% mỗi năm, đạt 340 triệu AUD (220,8 triệu USD) trong năm 2024, đưa Việt Nam trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của bang Tasmania.

Hiện, Việt Nam là nước có số lượng sinh viên lớn thứ 6 tại bang. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam như Vingroup, TH True Milk, VitaDairy... đang triển khai các dự án đầu tư phát triển sân golf, khu nghỉ dưỡng sinh thái và trang trại nuôi bò sữa tại bang.

Đại diện Bộ Phát triển bang Tasmania cho biết bang cũng có thế mạnh là trung tâm đào tạo hàng hải hàng đầu của Australia, đồng thời có chuyên môn cao về nghiên cứu nông nghiệp, năng lượng sạch, sản xuất kim loại, thực phẩm cao cấp, đồ uống, cá hồi và các loại cây ăn quả đặc sản như anh đào..., trên cơ sở đó mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam nói chung và thành phố Huế nói riêng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Nguyễn Văn Phương cũng đã chủ trì cuộc tọa đàm kết nối hợp tác giữa Hội doanh nhân Việt Nam tại bang Tasmania (VITA) và các doanh nghiệp của thành phố Huế cùng đi theo đoàn. Chủ tịch VITA, đồng thời là Giám đốc điều hành công ty TPS Energy, ông Tiến Hồ, và các thành viên VITA đã báo cáo với Chủ tịch Nguyễn Văn Phương và Đại sứ Phạm Hùng Tâm về tình hình hoạt động của VITA, với hơn 60 thành viên hoạt động trong nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau; đồng thời trình bày các phương hướng phát triển kinh doanh và đề xuất các cơ hội hợp tác trong thời gian tới; cam kết sẽ nỗ lực liên kết hợp tác với thành phố Huế trên cơ sở các mối quan hệ kinh doanh sẵn có ở địa bàn.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm thăm phòng tranh của vợ chồng hoạ sỹ Trần Xuân Thảo và Nguyễn Thị Tuyết Sương tại bang Tasmania. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Hùng Tâm cùng Chủ tịch VITA Tiến Hồ đã đến thăm phòng tranh của vợ chồng họa sỹ Trần Xuân Thảo và Nguyễn Thị Tuyết Sương.

Đây là một trong những phòng tranh có quy mô lớn của bang và là cơ sở trưng bày nghệ thuật duy nhất của cộng đồng người Việt tại bang Tasmania, quảng bá nghệ thuật và đất nước, con người Việt Nam.

Phòng tranh được giới lãnh đạo và người dân địa phương hoan nghênh và đánh giá cao.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm cũng đã gặp gỡ một số đại diện tiêu biểu khác trong cộng đồng người Việt tại bang Tasmania, động viên bà con hướng về quê hương đất nước, ủng hộ quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Australia nói chung và với bang Tasmania nói riêng./.

