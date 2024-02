Thành phố Thủ Đức dùng camera ứng dụng AI để giám sát an ninh, trật tự

Các đại biểu tham quan Trung tâm giám sát hình ảnh camera thành phố Thủ Đức. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 2/2, thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) khánh thành Trung tâm Giám sát hình ảnh camera với hơn 400 camera, trong đó có gần 100 camera ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) phục vụ công tác quản lý, theo dõi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trung tâm Giám sát hình ảnh camera thành phố Thủ Đức được hình thành trên cơ sở nâng cấp, mở rộng hệ thống camera hiện hữu của ba quận trước đây là quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức.

Trung tâm đã tiếp nhận tín hiệu và lưu trữ dữ liệu của hơn 400 camera từ 34 phường trên địa bàn thành phố Thủ Đức, phục vụ việc quản lý an ninh trật tự, an toàn xã hội, theo dõi, truy xét với những tình huống khẩn cấp.

Giai đoạn hiện nay, Trung tâm đã chuyển đổi và hoạt động thử nghiệm được 92 camera AI với chức năng nhận diện biển số và truy vết phương tiện trên bản đồ số, đưa ra những cảnh báo sớm cho lực lượng chức năng khi có phương tiện tình nghi đi vào vùng hoạt động của hệ thống camera AI.

Dự kiến trong năm 2024, thành phố Thủ Đức tiếp tục chuyển đổi khoảng 100 camera tập trung ở các cửa ngõ ra vào thành phố Thủ Đức tạo nên một hệ thống camera AI có độ bao phủ toàn diện trên địa bàn.

Khẳng định cam kết của lãnh đạo thành phố trong đảm bảo an toàn và bảo vệ cộng đồng với việc khánh thành Trung tâm Giám sát hình ảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức Hoàng Tùng tin tưởng, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội sẽ được nâng lên mức cao hơn, Thủ Đức sẽ ứng phó linh hoạt, nhanh chóng, hiệu quả đối với mọi tình huống.

Ông Hoàng Tùng đề nghị lực lượng Công an, Phòng Khoa học và Công nghệ thành phố Thủ Đức nghiên cứu, tận dụng trí tuệ nhân tạo tiên tiến để tích hợp vào hệ thống của camera an ninh thành phố đem lại hiệu quả cao nhất trong công tác điều hành hoạt động.

Năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh các ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo vào hệ thống camera giám sát, từng bước chuyển đổi camera quan sát thông thường thành hệ thống camera thông minh (camera AI) hỗ trợ lực lượng Công an phát hiện và ngăn chặn kịp thời các tình huống nóng về trộm cắp tài sản... Qua đó, các đơn vị chủ động trong việc dự đoán và huy động lực lượng khi phát sinh tình huống, sự cố về an ninh trật tự./.