Thời tiết đêm 13/9: Cục bộ mưa lớn trên đất liền và sóng cao trên các vùng biển

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 13, ngày 14/9, các hiện tượng mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn có khả năng xảy ra ở nhiều khu vực. Trên biển, mưa dông, lốc xoáy, sóng cao xảy ra ở nhiều khu vực biển.

Mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở ở nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 13/9: khu vực Tây Bắc Bộ và Tuyên Quang có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/3 giờ.

Chiều tối và đêm 13/9, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 80mm trong 3 giờ."

Các khu vực đề phòng mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm gián đoạn lưu thông phương tiện, phá hủy công trình dân sinh, gây thiệt hại lớn cho sản xuất và đời sống kinh tế-xã hội.

Cơ quan Khí tượng Thủy văn khuyến cáo người dân cần thường xuyên theo dõi các thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại địa chỉ: nchmf.gov.vn, cũng như qua các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực. Đồng thời, nên cập nhật thông tin mới nhất qua các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống để chủ động ứng phó.

Các cơ quan chức năng địa phương cần rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, các vị trí xung yếu để kịp thời có biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Theo hướng dẫn của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), các địa phương chịu ảnh hưởng cần theo dõi sát sao diễn biến mưa lớn, lũ, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất. Thông tin cần được truyền đạt kịp thời, đầy đủ đến chính quyền và người dân để chủ động ứng phó.

Các địa phương cần triển khai lực lượng xung kích để kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp để chủ động di dời, sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời, cần bố trí lực lượng kiểm soát giao thông, cắm biển cảnh báo ở những khu vực nguy hiểm như ngầm tràn, đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết.

Ngoài ra, cần chủ động chuẩn bị vật tư, phương tiện và nhân lực để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là trên các tuyến đường huyết mạch trong trường hợp mưa lớn kéo dài xảy ra.Ngày 13/9, khu vực Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh và vùng biển phía Nam khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo, đêm 13/9 ngày 14/9, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Hiện vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh và vùng biển phía Nam khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển, các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Thời tiết các khu vực đêm 13/9, ngày 14/9

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng Tuyên Quang chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế

- Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao Nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C./.

