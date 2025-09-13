Đồng Nai: Gần 1.500 học sinh nghỉ học do nước sông Buông dâng cao gây ngập sâu

Ngày 13/9, Ban giám hiệu Trường trung học cơ sở Phước Tân 1 (phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai) cho biết nước sông Buông dâng cao khiến toàn bộ sân trường cùng nhiều phòng học tầng trệt bị ngập sâu.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường đã cho toàn bộ khối học sinh học buổi sáng nghỉ học.

Gần 1.500 học sinh khối 7 và 9 phải nghỉ học để nhà trường chờ nước rút và có thời gian dọn dẹp vệ sinh các phòng học. Riêng hai khối 6 và 8 với khoảng 1.200 học sinh vẫn có lịch học buổi chiều 13/9 bình thường.

Ban giám hiệu Trường trung học cơ sở Phước Tân 1 cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến nước lũ để kịp thời thông báo nghỉ học sớm để phụ huynh và học sinh chủ động sắp xếp công việc.

Theo nhà trường, tối 12/9, nước lũ sông Buông dâng cao gây ngập nhiều khu dân cư và sân trường gần 1mét. Đến sáng 13/9, mực nước rút dần còn khoảng 50cm. Nhà trường đã huy động nhiều cán bộ, giáo viên tiếp tục dọn dẹp vệ sinh trường lớp.

Trường đã chuẩn bị máy bơm chuyên dụng công suất lớn, chờ khi nước rút toàn bộ sẽ dọn dẹp, vệ sinh bùn đất, sớm đón học sinh trở lại trường học tập khi điều kiện an toàn cho phép.

Trường trung học cơ sở Phước Tân 1 nằm ở khu vực hạ lưu sông Buông, vị trí thấp nên thường xuyên xảy ra tình trạng bị ngập khi có lũ lớn. Để đảm bảo chất lượng dạy và học và an toàn cho học sinh, nhà trường luôn sẵn sàng các biện pháp ứng phó. Bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ của lực lượng công an, quân sự địa phương và phụ huynh khi cần.

Ban giám hiệu Trường trung học cơ sở Phước Tân 1 khuyến cáo trong trường hợp nhà trường phải cho học sinh nghỉ học do lũ, các bậc phụ huynh quản lý con em mình chặt chẽ, tránh để xảy ra tai nạn thương tích khi nước lũ đổ về khu dân cư./.

