Vĩnh Long: Sạt lở kết hợp triều cường gây ảnh hưởng đời sống người dân

Tuyến đê bao sông Măng đoạn qua xã Tân Long Hội (tỉnh Vĩnh Long) vừa xuất hiện ba điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 60m. Chính quyền địa phương, đơn vị chức năng cùng người dân đã khẩn trương gia cố nhằm hạn chế sạt lở lan rộng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng con nước rằm tháng bảy âm lịch kéo dài, mực nước dâng cao khiến công tác gia cố gặp khó khăn, nước từ sông tràn vào gây ngập vườn cây ăn trái và nhà của người dân, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất.

Đời sống người dân khó khăn

Ghi nhận tại khu vực sạt lở trên tuyến đê bao sông Măng, đoạn qua xã Tân Long Hội, trong sáng 12/9, nhiều nhà dân bị ngập nước, mọi sinh hoạt đều bị ảnh hưởng. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Tân Long Hội, trong những ngày qua, nước dâng cao đã gây ngập 15 căn nhà, 8 ao cá và khoảng 5 ha vườn cây ăn trái.

Hộ ông Nguyễn Văn Hồng (xã Tân Long Hội) hiện có ao cá đang nằm ngay bên bờ sạt lở. Mặc dù, bên ngoài tuyến đê bao đã được gia cố, tuy nhiên, tình hình mấy ngày qua khiến ông lo lắng mất trắng ao cá với thiệt hại ước tính hơn 1 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Hồng cho biết: "Mấy ngày nay, nước tràn vào như thế này thì ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt và sản xuất của bà con. Bản thân tôi có ao nuôi cá tra khoảng 40 tấn, dù đã giăng lưới chống tràn nhưng mực nước cao quá, nước ngoài sông tràn vào ao làm cá chết rất nhiều".

Đặc biệt, những ngày triều cường lên cao, nguy cơ sạt lở tiếp tục lớn. Nếu không khắc phục kịp thời thì nguy cơ xấu nhất là thất thoát trên cả tỷ đồng. Người dân mong chính quyền các cấp sớm quan tâm khắc phục tình trạng sạt lở, trả lại con đường giao thông để bà con đi lại thuận tiện, chủ động nguồn nước cho vườn cây ăn trái, bảo vệ ao nuôi, đồng thời ổn định đời sống".

Cách đó không xa, gia đình anh Bành Nam Trí cũng đang loay hoay khắc phục tình trạng ngập nước trong nhà. Anh Trí cho biết, nước tràn vào đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống gia đình. Đặc biệt, trong khoảng 5 ngày gần đây, mỗi ngày nước triều cường lên xuống 2 lần thì nhà cũng ngập 2 lần, mực nước có lúc dâng qua khỏi đầu gối. Gia đình đã cơi nới đồ đạc lên cao, tuy nhiên, những đợt sạt lở bất ngờ vào ban đêm khiến nước tràn vào đột ngột, làm nhiều đồ dùng bị hư hỏng.

Ao cá của gia đình ông Nguyễn Văn Hồng (xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long) đang nằm bên bờ sạt lở. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Anh Trí chia sẻ: "Mấy ngày nay, ban đêm thì cũng phải đợi cho nước rút mới ngủ được, cứ phập phồng dòm ngó trong nhà để kịp thời xử lý. Sáng ngủ dậy thì nước đã ngập cao tới đầu gối, phải đợi tới trưa nước rút mới bắt đầu dọn dẹp nhà. Tới tối lại ngập tiếp. Cuộc sống rất là khó khăn, không thể làm gì được. Mong địa phương sớm khắc phục để người dân ổn định cuộc sống, lo làm ăn".

Tập trung khắc phục sạt lở

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Long Hội Trương Thành Phước, trên tuyến đê bao sông Măng qua địa bàn xã thời gian qua đã từng sạt lở, địa phương đã đề nghị đơn vị thi công, chủ đầu tư có phương án gia cố, tuy nhiên, mới chỉ mang tính tạm thời, chưa hoàn thiện để đảm bảo lâu dài. Đặc biệt, vào đợt triều cường tháng bảy âm lịch này, nước dâng cao, tình trạng tiếp tục diễn biến phức tạp, gây sạt lở thêm các vị trí mới.

Qua khảo sát, có 3 đoạn sạt lở với tổng chiều dài trên 65m, đã tác động trực tiếp đến 15 hộ dân, khoảng 5 ha vườn cây ăn trái, nhà cửa của người dân và có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của một trường học. Ủy ban Nhân dân xã Tân Long Hội đã huy động lực lượng dân quân tự vệ cùng với người dân phối hợp hỗ trợ đơn vị thi công gia cố tạm thời. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của địa phương là mực nước sông khá cao, trong khi nguồn đất để đắp chống tràn lại hạn chế.

Ông Trương Thành Phước cho biết: "Tuyến đê bao này có ý nghĩa quan trọng đảm bảo đời sống sinh hoạt, giao thông và phát triển kinh tế của địa phương. Vì vậy, khi xảy ra sạt lở thì ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Dự báo, tình hình tiếp tục khó khăn trong các đợt triều cường sắp tới. Do đó, xã đã kiến nghị đơn vị thi công phải gia cố kịp thời các vị trí xung yếu, có nguy cơ sạt lở. Về lâu dài, xã kiến nghị ngành chuyên môn, chủ đầu tư và đơn vị thi công nhanh chóng triển khai giải pháp gia cố, khắc phục căn cơ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân".

Theo ông Nguyễn Thành Vinh, Quyền Trưởng phòng Điều hành Dự án 1 (Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp Vĩnh Long), tuyến đê bao sông Măng Thít đoạn từ cầu Mang Thít (Quốc lộ 53) đến bến phà Chánh An có chiều dài 18,8km đã được thi công hoàn thành vào ngày 31/12/2024. Tuy nhiên, trong tháng 5/2025, trên tuyến đê bao, đoạn qua xã Tân Long Hội đã xảy ra một điểm sạt lở với chiều dài khoảng 30m.

Qua khảo sát, nguyên nhân được xác định do khu vực sạt lở nằm ngay đoạn cua cong, địa chất công trình yếu (chủ yếu đất pha cát), chịu tác động trực tiếp của dòng chảy và luồng tàu ghe chạy gần bờ, đặc biệt là tàu thuyền tải trọng lớn gây xoáy nước vào bờ, dẫn đến tốc độ sạt lở nhanh. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chủ đầu tư đã phối hợp với địa phương, các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát thực tế; đồng thời, triển khai gia cố tạm để chống tràn, đo mặt cắt ngang lòng sông nhằm đưa ra giải pháp xử lý lâu dài.

Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành việc thả đá rối lấp hố xói, đóng cừ tràm, cừ dừa và đang triển khai đắp đất... để hoàn tất gia cố. Tuy nhiên, do con nước triều cường vừa qua, mực nước sông Măng dâng cao, tràn qua vị trí đê bao đang trong quá trình gia cố, gây ngập một số nhà dân.

Trước tình hình này, đơn vị thi công đã đưa phương tiện, vật tư đến hiện trường, tập trung xử lý tại các vị trí xung yếu. Đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành, sớm khắc phục tuyến đường đi hoàn chỉnh cho người dân trong tháng 9 này, góp phần đảm bảo việc đi lại và kịp thời ứng phó với các đợt triều cường sắp tới.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Răng cho biết, hiện nay tình hình sạt lở trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, đặc biệt vào những thời điểm triều cường dâng cao, nguy cơ sạt lở rất lớn. Đối với đoạn sạt lở thuộc tuyến đê bao sông Măng qua xã Tân Long Hội, thực tế đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân. Qua khảo sát của cơ quan chuyên môn cho thấy nguyên nhân triều cường dâng cao, nước tràn qua bờ đê gây xói lở, đồng thời cơ quan chuyên môn đề xuất giải pháp sử dụng đất để đắp, khắc phục các đoạn sạt lở. Sở đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với địa phương tìm nguồn đất dính để tổ chức khắc phục.

Hiện nay, đất đã được tập kết tại vị trí và đơn vị thi công đang triển khai gia cố, cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Về lâu dài, Sở đã tổ chức khảo sát những đoạn xung yếu có nguy cơ sạt lở trên địa bàn, từ đó, lập phương án khắc phục bằng nguồn kinh phí từ Quỹ phòng, chống thiên tai. Trường hợp công trình vượt quá khả năng nguồn vốn này, Sở sẽ tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét sử dụng ngân sách tỉnh để gia cố, khắc phục, đảm bảo sự ổn định lâu dài, hạn chế sạt lở gây ảnh hưởng đời sống và sản xuất của người dân./.

