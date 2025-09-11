Lũ trên sông Đồng Nai có nguy cơ gây ngập vùng trũng, sạt lở bờ sông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định ngày 11/9, tiếp tục xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm trên nhiều khu vực.

Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai xuống chậm và dao động ở mức báo động 1.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất)Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Hiện nay, mực nước trên sông Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang xuống chậm.

Lúc 7 giờ ngày 11/9, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,14m, trên báo động 1 là 0,14m.

Cùng với đó, ngày và đêm 11/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 80 mm/3h.

Chiều và tối 11/9, ở khu vực từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Tuyên Quang

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 9 giờ 45 phút đến 14 giờ 45 phút ngày 11/9 khu vực tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 5-15mm, có nơi trên 30mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường: Cao Bồ, Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Nậm Dịch, Tân Tiến, Thượng Sơn, Tiên Nguyên; Cán Tỷ, Đồng Yên, Du Già, Lao Chải, Lùng Tám, Minh Tân, phường Hà Giang 1, phường Hà Giang 2, Quản Bạ, Thanh Thủy, Thuận Hòa, Việt Lâm, Vĩnh Tuy; Bắc Mê, Bắc Quang, Bản Máy, Bằng Hành, Bằng Lang, Đường Thượng, Giáp Trung, Hùng An, Lâm Bình, Linh Hồ, Mậu Duệ, Minh Sơn, Nghĩa Thuận, Ngọc Đường, Phố Bảng, Phú Linh, Pờ Ly Ngài, Quang Bình, Quảng Nguyên, Tân Quang, Tân Trịnh, Thắng Mố, Thàng Tín, Thông Nguyên, Tiên Yên, Tùng Bá, Tùng Vài, Vị Xuyên, Xín Mần, Xuân Giang, Yên Minh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 1-7 giờ ngày 11/9, khu vực tỉnh Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Bản Péo 187,6mm, Cao Bồ1 147,4mm, Nậm Khòa 145,8mm, Bản Nhùng 121,4mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

