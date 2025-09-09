Đồng Nai bất ngờ ngập nước, nhiều người dân nghi ngờ không phải do mưa lũ

Nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về từ chiều ngày 8, rạng sáng ngày 9 gây thiệt hại nhiều tài sản, cây trồng của người dân sinh sống tại phường Bình Phước và xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai.

Khu vực ngập nặng chủ yếu nằm 2 bên suối Rạt, giáp ranh giữa phường Bình Phước và xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phường Bình Phước, nước lũ đã làm 10 ngôi nhà của người dân bị ngập, nhiều diện tích cây trồng và hoa màu bị nhấn chìm trong nước.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay dù thời tiết hửng nắng, nhưng lượng nước đổ về vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Nhiều diện tích cây cao su, cây ăn trái, hoa màu của người dân vẫn còn ngập sâu từ 0,5 đến 1 mét nước.

Một số hộ dân nghi ngờ việc nước suối dâng cao và kéo dài từ chiều hôm qua đến nay không phải do mưa lớn.

Ngay sau khi nắm được tình hình, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Bình Phước chỉ đạo cơ quan chức năng bố trí người, phương tiện trực tiếp xuống hiện trường hỗ trợ người dân trong vùng bị ngập.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay của địa phương là thiếu các trang thiết bị chuyên dụng, canô để ứng phó phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn./.