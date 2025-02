Thời tiết đêm 19/2: Bắc Bộ sẽ duy trì mưa nhỏ, sương mù trong vài ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 19 đến ngày 21/2, khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Riêng khu vực Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Các địa phương Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Từ ngày 21/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác; trời rét.

Khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Các khu vực khác chiều tối, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng khu vực từ Bình Định-Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác.

Chuyên gia khí tượng nhận định Bắc Bộ sẽ duy trì tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù rải rác, độ ẩm cao trong vài ngày tới.

Hình thái thời tiết này không chỉ gây bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.

Độ ẩm cao sẽ khiến cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến các vấn đề về hô hấp như viêm mũi dị ứng, viêm xoang và hen suyễn.

Bên cạnh đó, độ ẩm cao cũng khiến da rất dễ bị kích ứng, làm viêm da hoặc nhiễm trùng do tiếp xúc với môi trường ẩm nồm gây nhiễm khuẩn.

Người dân cần có giải pháp giảm độ ẩm trong không khí như sử dụng thiết bị hút ẩm; quạt thông gió; vật liệu hút ẩm tự nhiên như than hoạt tính, vôi sống hoặc các sản phẩm hút ẩm tự nhiên có thể đặt trong phòng để hấp thụ hơi ẩm, giúp làm khô thoáng phòng.

Người dân cũng cần vệ sinh cá nhân thường xuyên và lau khô cơ thể, nhất là ở các vùng da dễ bị ẩm ướt; lựa chọn quần áo thoáng khí, dễ thấm hút mồ hôi và thay quần áo ngay khi bị ẩm để tránh nhiễm lạnh và mắc các bệnh về da. Đồng thời, tăng cường các thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất để nâng cao sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh thường gặp trong mùa nồm ẩm như bệnh hô hấp, bệnh về da, bệnh về xương khớp.

Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20/2

Phía Tây Bắc Bộ

- Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng khu vực Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

- Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 19-22 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 22-25 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 16-19 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; gió nhẹ; trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C; cao nhất 17-19 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế

- Nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ, phía Bắc trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 18-21 độ C; cao nhất, phía Bắc 19-22 độ C; phía Nam 23-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận

- Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C; cao nhất, phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 33-33 độ C, có nơi trên 33 độ C./.

Dự báo không khí lạnh biến tính có thể khiến nhiều ngày mưa phùn và sương mù Theo cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, trong giai đoạn từ nay đến ngày 10/3, do trung tâm áp cao lạnh lục địa có xu hướng lệch ra phía Đông nên ở Bắc Bộ có thể xuất hiện nhiều ngày sương mù.