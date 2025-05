Thông cáo báo chí số 10, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Thứ Năm, ngày 15/5/2025, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV tiếp tục ngày làm việc thứ mười tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành các nội dung sau:

Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Tùng trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV; sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV bằng hình thức biểu quyết điện tử với tỷ lệ tán thành cao.

Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Tùng trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2022/QH15 của Quốc hội.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận có 10 đại biểu Quốc hội phát biểu, trong đó đa số các ý kiến đại biểu nhất trí sự cần thiết và cấp bách của việc sửa đổi Luật Năng lượng nguyên tử nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thi hành Luật, đáp ứng yêu cầu nội luật hóa điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết và thực hiện các khuyến cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu đã tập trung thảo luận về: phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; nguyên tắc bảo đảm an toàn, an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; quản lý nhà nước về năng lượng nguyên tử; cơ quan pháp quy hạt nhân; những hành vi bị nghiêm cấm; xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; phát triển nguồn nhân lực; các biện pháp thúc đẩy phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử; an ninh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân; yêu cầu về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn, bảo vệ bức xạ, bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân; thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản phóng xạ; nhà máy điện hạt nhân; lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản phóng xạ; chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng; thanh sát hạt nhân.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Quốc hội nghe các nội dung: Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung: Dự án Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên Lê Quang Đạo phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thứ Sáu, ngày 16/5/2025, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các nội dung: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân; (ii) Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Buổi chiều: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe các nội dung: (i) Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023; Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023; Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2022/QH15 của Quốc hội./.

Phát triển kinh tế tư nhân: Quốc hội 'gỡ trói' thể chế, mở đường cho bứt phá Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân được đánh giá là một bước ngoặt quan trọng, giải phóng sức mạnh của khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.