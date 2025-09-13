Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ về xây dựng pháp luật lần 2 trong tháng 9

Sáng 13/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng Chín (phiên thứ 2 trong tháng Chín), để cho ý kiến đối với 10 dự án Luật và 1 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, dự kiến trình để Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Dự phiên họp có các: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh thể chế là một trong ba đột phá chiến lược, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên; là đột phá của đột phá. Do đó, khi thể chế còn những điểm nghẽn, vướng mắc thì phải tháo gỡ để khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Từ đầu nhiệm kỳ, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được Chính phủ và các bộ, ngành khai quyết liệt, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, Chính phủ đã tổ chức 43 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật; 2 Hội nghị toàn quốc về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; 3 Hội nghị triển khai thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội.

Với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm, khẩn trương nhưng không vội vàng, không cầu toàn, không nóng vội, chỉ trong vòng chưa đến 10 ngày đầu tháng 9/2025, Chính phủ đã tổ chức 4 phiên họp, trong đó có 3 Phiên họp về chuyên đề xây dựng pháp luật để xem xét, cho ý kiến đối với 32 hồ sơ dự án luật, nghị quyết để trình Quốc hội vào Kỳ họp tới - Kỳ họp cuối của nhiệm kỳ khóa XV.

Thủ tướng Chính phủ cho biết tại cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội vừa qua về công tác chuẩn bị Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, xây dựng pháp luật là khâu "đột phá của đột phá", tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, huy động, khơi thông nguồn lực cho sự phát triển. Đồng thời, thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành tập trung trí tuệ, thời gian, công sức cho công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế trên tinh thần “Vừa chạy, vừa xếp hàng”, “Cái gì đã chín, đã rõ, được thực tế chứng minh là đúng, đa số đồng tình thì luật hóa; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội”; tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chủ trương của Đảng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị, đặc biệt là giữa Chính phủ với Quốc hội thì “khó mấy cũng phải làm” và “khó mấy cũng làm được.”

Theo Thủ tướng, 11 nội dung được Chính phủ xem xét, cho ý kiến trong phiên họp này nhằm hoàn thiện khung khổ pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực quan trọng như: đầu tư, quy hoạch, xây dựng, quản lý thuế, nợ công, bảo hiểm, thống kê…; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rào cản pháp lý, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, thu hút đầu tư, bảo vệ quyền lợi người dân và doanh nghiệp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động công vụ, quản lý tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm và thực hiện quyền của công dân trong khiếu nại, tố cáo; tạo cơ chế, chính sách đặc biệt để Việt Nam tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.

Thủ tướng cho biết Kỳ họp thứ 10 dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 10/2025, đây là kỳ họp cuối cùng trong nhiệm kỳ này của Quốc hội khoá XV, dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội 118 hồ sơ, tài liệu, trong đó có 50 dự án luật, nghị quyết, 24 tờ trình báo cáo tại Hội trường và 44 báo cáo công tác gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu; với rất nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách, liên quan đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội.

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ, các đại biểu tiếp tục phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm; trình bày báo cáo, phát biểu ý kiến ngắn gọn, rõ ý, đi thẳng vào vấn đề; tập trung trao đổi những vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau cần thảo luận, xin ý kiến Chính phủ; bảo đảm tiến độ, chất lượng của Phiên họp.

Theo chương trình, tại Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật lần thứ hai trong tháng 9/2025, Chính phủ sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 10 dự án Luật và 1 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Xây dựng (sửa đổi); Dự án xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt để thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giá; Luật Đầu tư (sửa đổi)./.

