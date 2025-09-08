Ngày 8/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025 (Phiên thứ nhất) để xem xét, cho ý kiến đối với 9 dự án Luật.

Dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Bộ trưởng, quyền Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Nghị quyết 66/NQ-CP của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu, năm 2025, cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những vướng mắc, "điểm nghẽn" do quy định pháp luật, thể chế phục vụ phát triển đất nước, cụ thể là đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% trong năm 2025 và 2 con số trong những năm tiếp theo để đạt 2 mục tiêu chiến lược 100 năm. Do đó, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết khác để đạt mục tiêu này.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ tập trung triển khai quyết liệt công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế - một trong ba khâu đột phá chiến lược và là một trong các trụ cột quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước vững bước tiến vào trong kỷ nguyên mới.

Trong đó, Chính phủ đã tổ chức 42 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, xem xét, cho ý kiến khoảng 80 hồ sơ dự án luật, nghị quyết.

Tháng 8 và tháng 9/2025, Chính phủ tiếp tục tập trung công tác xây dựng pháp luật, tổ chức các Phiên họp xây dựng pháp luật để kịp thời hoàn thiện, trình Quốc hội khoảng 113 hồ sơ, tài liệu, tờ trình, báo cáo; trong đó có 47 dự án luật, nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo Thủ tướng, thời gian từ nay đến khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội XV không còn nhiều, khối lượng công việc cần chuẩn bị rất lớn, nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra rất cao, tính chất, mức độ rất phức tạp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Do đó, các bộ, cơ quan, nhất là người đứng đầu cần đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí thời gian, nhân lực, nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để hoàn thành mục tiêu trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chịu trách nhiệm chính về chất lượng chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành mình, đặc biệt đối với các dự án luật, nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tới đây.

Trước mắt trước mắt phải bảo đảm tốt về chất lượng, kịp về tiến độ các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp tới.

Thủ tướng Chính phủ cho biết Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025 (Phiên thứ nhất) sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 9 dự án Luật gồm: Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung 10 Luật liên quan đến an ninh trật tự; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật Báo chí (sửa đổi).

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, đây là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần thiết, trong đó có những dự án luật theo hình thức "một luật sửa nhiều luật," nhằm hoàn thiện khung khổ pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực quan trọng và trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng; tạo môi trường pháp lý thông thoáng, thuận lợi và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Thủ tướng lưu ý các nguyên tắc lớn trong xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế như: "Cái gì đã chín, đã rõ, được thực tế chứng minh là đúng, đa số đồng tình thì luật hóa; cái gì còn biến động, không thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì xây dựng các Nghị định của Chính phủ để điều chỉnh"; "các quy định cần ngắn gọn, đi thẳng vào các vấn đề đang vướng mắc."

Chỉ rõ, "việc xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật phải đảm bảo 6 tăng cường, phân công phải 6 rõ, trả lời được 5 vì sao và đáp ứng yêu cầu 4 phải"; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; cắt giảm thủ tục hành chính…, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, các thành viên Chính phủ tập trung công sức, trí tuệ, thời gian, huy động nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật; tiếp tục tinh thần đổi mới; trình bày báo cáo, phát biểu ý kiến ngắn gọn, rõ ý, đi thẳng vào vấn đề; tập trung trao đổi về các vấn đề quan trọng, vấn đề lớn, còn ý kiến khác nhau của dự án luật; bảo đảm tiến độ, chất lượng của Phiên họp.

TTXVN tiếp tục cập nhật thông tin về phiên họp./.

