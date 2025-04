Thủ tướng mong Nhật Bản tích cực hỗ trợ ODA thế hệ mới cho Việt Nam

Chiều 18/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki nhằm trao đổi về một số nội dung tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Cảm ơn sự tham dự của đoàn đại biểu Nhật Bản đóng góp tích cực cho thành công chung của Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) Việt Nam năm 2025, Thủ tướng khẳng định vấn đề tăng trưởng xanh là vấn đề chung của các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam và Nhật Bản.

Thủ tướng đề nghị hai bên nỗ lực làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống, dựa trên tình cảm, sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày càng phát triển tốt đẹp, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực và trên thế giới.

Hai bên làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hợp tác về bảo đảm an ninh lương thực; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; quốc phòng, an ninh, phòng chống khủng bố, bảo đảm an ninh mạng, nâng cao năng lực và tăng cường vai trò của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; đặc biệt, thương mại song phương đang phát triển rất cân bằng, đề nghị hai bên cũng mở cửa thị trường hơn nữa cho một số mặt hàng của nhau.

Cho biết các dự án hợp tác với Nhật Bản tại Việt Nam đang triển khai tốt; Việt Nam dự kiến khởi công một số dự án biểu tượng của quan hệ hai nước như Trường Đại học Việt Nhật, Bệnh viện Chợ Rẫy; tăng cường hợp tác liên quan năng lượng trong khuôn khổ Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC)…, Thủ tướng mong Nhật Bản hỗ trợ vốn, công nghệ, thúc đẩy các tập đoàn Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam; đồng thời có giải pháp xử lý các vướng mắc tại Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn - biểu tượng hợp tác của ba nước Việt Nam-Kuwait-Nhật Bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bày tỏ cảm ơn và nhấn mạnh ODA của Chính phủ Nhật Bản có tác dụng rất tích cực, hiệu quả trong phát triển kinh tế-xã hội tại Việt Nam những năm qua, Thủ tướng mong Nhật Bản tích cực hỗ trợ ODA thế hệ mới cho Việt Nam với thủ tục đơn giản hơn, tập trung vào các dự án trọng điểm mang tính chất "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái."

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh P4G; nêu rõ Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, do đó Nhật Bản vẫn sẽ là đối tác tốt nhất của Việt Nam trong quá trình này.

Đại sứ nêu rõ hai nước có nhiều hợp tác trong nhiều lĩnh vực và mối quan hệ này sẽ được phát triển trên nền tảng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đang phát triển hết sức tốt đẹp. Nhật Bản rất coi trọng việc tăng cường hợp tác với Việt Nam.

Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đối với lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi xanh, khuôn khổ hợp tác Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC), ODA thế hệ mới…, Đại sứ cho biết Nhật Bản sẽ chú trọng hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng chiến lược như các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị…; đề nghị hai bên tiếp tục cần trao đổi thông tin kỹ hơn để việc hợp tác đạt kết quả tốt nhất.

Cảm ơn sự chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong giải quyết vướng mắc các dự án trọng điểm mà Nhật Bản đang thực hiện tại Việt Nam, Đại sứ mong Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách về thủ tục hành chính, nhất là các quy định bảo đảm nguồn cung ứng điện; mong Việt Nam mở cửa cho việc nhập khẩu hoa quả của Nhật Bản vào Việt Nam.

Đại sứ cũng cho biết Nhật Bản đang tích cực hoàn thiện môi trường để có thể tiếp nhận và mong có nhiều hơn nữa người Việt Nam sang Nhật Bản làm việc./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Chiều 18/4/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.