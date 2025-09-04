Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Azerbaijan Zakir Hasanov

Chiều 4/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Azerbaijan, Thượng tướng Zakir Hasanov và các thành viên Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Azerbaijan đang thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Chào mừng Thượng tướng Zakir Hasanov và các thành viên Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Azerbaijan thăm Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng sẽ góp phần vào quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược Việt Nam-Azerbaijan nói chung, quan hệ hợp tác quốc phòng nói riêng.

Thông qua Bộ trưởng, Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Thủ tướng Cộng hòa Azerbaijan Ali Asadov và lãnh đạo cấp cao Azerbaijan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành tựu của Azerbaijan trong xây dựng và phát triển đất nước; khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Azerbaijan, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng thống Azerbaijan Heydar Aliyev cũng như nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp.

Khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình, hiệu quả mà nhân dân Azerbaijan đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay, đặc biệt là đào tạo nhân lực, Thủ tướng cho biết, Việt Nam vừa xây dựng Tượng đài Các chuyên gia quân sự Liên Xô trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam để tri ân sự giúp đỡ quý báu mà nhân dân Liên Xô, trong đó có nhân dân Cộng hòa Azerbaijan đã dành cho Việt Nam trong công cuộc kháng chiến đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Theo Thủ tướng, Việt Nam đang sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; mong muốn phát triển quan hệ hòa bình, hữu nghị hợp tác với các nước, trong đó có Azerbaijan.

Thủ tướng nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước đến Azerbaijan của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5/2025 và việc ra Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược góp phần tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ hai nước, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển hợp tác trên các lĩnh vực.

Đánh giá cao kết quả Hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước, Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương phù hợp với Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác quốc phòng và các văn bản đã ký kết; thông qua hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo; hợp tác bảo đảm hậu cần-kỹ thuật, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp quốc phòng.

Trên cơ sở tình cảm tốt đẹp mà nhân dân hai nước dành cho nhau, Thủ tướng cũng đề nghị hai nước thúc đẩy kết nối giao thông đường sắt, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thượng tướng Zakir Hasanov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Azerbaijan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nêu rõ Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ quốc phòng, phù hợp với nhu cầu, khả năng của mỗi nước, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Azerbaijan tiếp tục quan tâm, ủng hộ quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược giữa hai nước, trong đó có quan hệ hợp tác quốc phòng, ngày càng phát triển, phù hợp với lợi ích hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Azerbaijan, Thượng tướng Zakir Hasanov trân trọng cảm ơn phía Việt Nam đã mời Đoàn tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và thăm chính thức Việt Nam, chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công lễ diễu binh, diễu hành; bày tỏ ấn tượng, tình cảm tốt đẹp với Việt Nam, sự ngưỡng mộ với nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; vui mừng khi chứng kiến quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa hai nước, nhất là sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Cho rằng hai nước có nhiều điểm chung có thể tăng cường trao đổi, tham khảo, học hỏi lẫn nhau, Bộ trưởng nêu rõ lãnh đạo cấp cao Azerbaijan muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam.

Thông báo về kết quả hội đàm tốt đẹp với người đồng cấp Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Azerbaijan nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác quốc phòng như Thủ tướng đã trao đổi, qua đó đóng góp thực chất, hiệu quả vào quan hệ giữa hai nước./.

