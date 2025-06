Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó với đợt mưa lớn ở Bắc Bộ trong mấy ngày tới

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 97/CĐ-TTg ngày 27/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn ở Bắc Bộ.

Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bắc Bộ có thể xuất hiện đợt mưa lớn với lượng mưa trên 500mm

Công điện nêu từ đầu tháng Sáu đến nay, tại các tỉnh Bắc Bộ đã xuất hiện liên tiếp các đợt mưa to đến rất to, gây ngập lụt cục bộ ở Thái Nguyên, Bắc Giang, sạt lở đất tại Yên Bái; tại một số địa phương vẫn xảy ra những trường hợp thiệt hại đáng tiếc về người do sạt lở đất và bất cẩn, chủ quan bị lũ cuốn.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 26-28/6, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa 30-80mm, cục bộ có nơi trên 250mm, từ ngày 28/6-2/7, Bắc Bộ có thể xuất hiện đợt mưa lớn với lượng mưa từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm, trên các sông Thao, Lô, Cầu, Thương, Lục Nam và các sông suối nhỏ có khả năng xuất hiện đợt lũ với biên độ từ 2-5m, đỉnh lũ ở mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Nhiều tuyến đường ở thành phố Yên Bái bị ngập sâu ngày 25/6. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong điều kiện tại nhiều nơi đã liên tiếp có mưa lớn vừa qua, đất đã ở trạng thái bão hòa nước, nguy cơ rất cao có thể xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở trung du, miền núi và các sườn dốc, ngập lụt ven sông suối, ngập lụt cục bộ ở các vùng thấp trũng và các đô thị.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Công Thương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ không được lơ là, chủ quan tiếp tục triển khai quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 19/6/2025 về việc tăng cường công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thông tin kịp thời về diễn biến thiên tai

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét theo phương án ứng phó thiên tai của địa phương, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong đó tập trung tổ chức tốt công tác truyền thông, cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình và dự báo diễn biến thiên tai để nhân dân chủ động ứng phó, không để tình trạng người dân không nắm được thông tin về thiên tai.

Các địa phương tăng cường phổ biến, hướng dẫn cho người dân nhận biết các dấu hiệu xảy ra thiên tai và biện pháp, kỹ năng ứng phó với từng tình huống thiên tai, nhất là đối với sạt lở đất, lũ quét.

Lực lượng chức năng tổ chức rà soát các khu dân cư, nhất là các khu dân cư ven sông, suối, khu vực ven sườn dốc để kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở, lũ quét, ngập sâu để chủ động sơ tán, di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có mưa lớn.

Tổ chức trực ban, triển khai công tác phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập theo cấp báo động; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện để kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông, nhất là qua các ngầm tràn, các đoạn đường bị ngập sâu, nước chảy xiết.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức trực ban, theo dõi sát diễn biến, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về tình hình mưa lũ, thiên tai tới các cơ quan chức năng và người dân; chủ động phối hợp quốc tế với các nước thượng nguồn để dự báo sát tình hình mưa lũ không bị động, lúng túng; chủ động chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai công tác phòng, chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác ứng phó mưa lũ, cứu hộ cứu nạn

Các Bộ: Công Thương, Xây dựng và các Bộ, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao chủ động chỉ đạo công tác phòng, chống mưa lũ đối với lĩnh vực của Bộ, trong đó lưu ý chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho sản xuất, an toàn hồ đập thủy điện, hạ tầng giao thông, năng lượng.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các Quân khu, các lực lượng đóng trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác ứng phó mưa lũ, cứu hộ cứu nạn khi có đề nghị của địa phương.

Lũ về kéo theo đất đá vùi lấp ruộng lúa sắp cho thu hoạch tại thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam kịp thời thông tin về tình hình thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó của các cơ quan chức năng, tăng cường phổ biến, hướng dẫn biện pháp, kỹ năng ứng phó ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét cho người dân.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh./.

