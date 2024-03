Thương vụ thâu tóm tờ báo Telegraph bị phản đối ngày càng mạnh mẽ

Đề xuất mua lại The Telegraph của RedBird IMI bị phản đối ngày càng mạnh mẽ do những lo ngại về khả năng Chính phủ UAE sẽ can thiệp vào hoạt động vận hành tờ báo này.

(Nguồn: Bloomberg)

Tỷ phú Rupert Murdoch và chủ sở hữu Daily Mail được cho là đã đàm phán về khả năng cùng mua lại The Telegraph, cùng với quỹ đầu tư RedBird IMI do Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hậu thuẫn, khi đề xuất một mình mua lại của quỹ này vấp phải sự phản đối ngày càng gia tăng.

Bloomberg đưa tin News UK của ông Murdoch và DMGT, Công ty sở hữu Daily Mail, đã đàm phán về thương vụ trên. Sự tham gia của hai công ty này sẽ pha loãng tỷ lệ đầu tư của RedBird IMI trong thương vụ này.

Động thái trên của News UK và DMGT diễn ra giữa lúc đề xuất mua lại The Telegraph của RedBird IMI bị phản đối ngày càng mạnh mẽ do những lo ngại về khả năng Chính phủ UAE sẽ can thiệp vào hoạt động vận hành tờ báo này.

IMI, một quỹ thuộc sở hữu nhà nước ở Abu Dhabi, đã cung cấp 75% trong số 1,2 tỷ bảng Anh (1,53 tỷ USD) được dùng để mua lại The Telegraph và Tạp chí The Spectator từ gia đình nhà Barclay.

Thương vụ này đang bị “treo” sau khi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh Lucy Frazer ban hành thông báo ngăn chặn vụ sáp nhập này để chờ kết quả điều tra của Cơ quan quản lý thị trường và cạnh tranh Anh.

Những áp lực trên đã buộc RedBird IMI cân nhắc việc tái cơ cấu thương vụ. The Telegraph tháng trước cũng cho biết nhiều bên quan tâm khác đang thảo luận về khả năng tiếp tục thâu tóm tờ báo này nếu đề xuất mua lại của RedBird IMI thất bại.

Dù việc tái cơ cấu thương vụ để pha loãng lượng vốn và quyền kiểm soát của RedBird IMI có thể xoa dịu những lo ngại về sự tự do ngôn luận, nhưng sự tham gia của ông Murdoch và DMGT có thể làm phát sinh những vấn đề mới về sự cạnh tranh trên thị trường.

News UK của ông Murdoch đang nắm trong tay các tờ báo The Times, The Sun và nhiều tài sản truyền thông khác tại Anh, trong đó có talkSport. Còn DMGT sở hữu The Daily Mail, Metro và nhiều tờ báo khác./.

