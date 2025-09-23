Xã hội
Tiến độ xây dựng trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam rất chậm

Trên toàn tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông sẽ có 24 trạm dừng nghỉ, trong đó 21 trạm được ưu tiên triển khai nhưng hiện tại chỉ có 8 trạm đang thi công.

Theo kế hoạch, trên toàn tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông sẽ có 24 trạm dừng nghỉ, trong đó 21 trạm được ưu tiên triển khai.

Có 8 trạm đang thi công gồm Mai Sơn-Quốc lộ 45, Nghi Sơn-Diễn Châu, Diễn Châu-Bãi Vọt, Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Vân Phong-Nha Trang, Km205 Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết-Dầu Giây./.

(TTXVN/Vietnam+)
