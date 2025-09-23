Tiến độ xây dựng trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam rất chậm

Trên toàn tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông sẽ có 24 trạm dừng nghỉ, trong đó 21 trạm được ưu tiên triển khai nhưng hiện tại chỉ có 8 trạm đang thi công.

Có 8 trạm đang thi công gồm Mai Sơn-Quốc lộ 45, Nghi Sơn-Diễn Châu, Diễn Châu-Bãi Vọt, Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Vân Phong-Nha Trang, Km205 Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết-Dầu Giây./.

Trạm dừng nghỉ Nghi Sơn-Diễn Châu và Diễn Châu-Bãi Vọt: Khả năng chậm tiến độ Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành phê duyệt thiết kế, tăng cường nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh việc hoàn thiện các công trình dịch vụ công, đảm bảo đúng tiến độ.