Tiền lương thực tế tại Nhật Bản giảm kỷ lục 25 tháng liên tiếp

Đồng yen của Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tiền lương thực tế tại Nhật Bản trong tháng 4 đã giảm 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng giảm thứ 25 liên tiếp - giai đoạn giảm dài nhất kể từ khi cơ quan chức năng Nhật Bản ghi chép số liệu liên quan từ năm 1991.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố ngày 5/6, mức giảm này thấp hơn so với mức giảm 2,1% được điều chỉnh trong tháng 3 sau khi nhiều công ty lớn tăng lương trong các cuộc đàm phán lương hàng năm mới nhất trong năm nay.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ ràng khi nào tiền lương được điều chỉnh theo lạm phát sẽ tăng trở lại, do giá cả dự kiến sẽ tăng đối với thực phẩm và các mặt hàng khác do chi phí nguyên liệu thô cao hơn và đồng yen giảm giá.

Theo từng lĩnh vực, tiền lương tháng trong lĩnh vực khai thác mỏ và khai thác đá giảm mạnh nhất 10,5%, trong khi ngành xây dựng ghi nhận mức tăng lớn nhất là 5,7%.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tiền lương danh nghĩa, tức mức trung bình tổng thu nhập tiền mặt hàng tháng của người lao động bao gồm lương cơ bản và lương làm thêm, tăng 2,1% lên 296.884 yen (1.910 USD), đây là tháng tăng thứ 28 liên tiếp.

Không bao gồm tiền thưởng và các khoản thanh toán ngoài lịch trình, mức lương trung bình tăng 2,3% lên 264.503 yen, trong khi tiền làm thêm và các khoản phụ cấp khác giảm 0,6% xuống 20.181 yen.

Mức lương danh nghĩa trung bình hàng tháng của người lao động toàn thời gian tăng 2,0% lên 378.039 yen, trong khi của người lao động thời vụ tăng 2,0% lên 108.358 yen.

Theo báo cáo ngày 31/5 của Chính phủ Nhật Bản, lạm phát lõi của nước này tiếp tục tăng trong tháng 5 do chi phí tiện ích gia tăng.

Chỉ số giá tiêu dùng lõi của Tokyo, trừ giá thực phẩm tươi sống biến động, đã tăng 1,9% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái, tăng so với mức tăng 1,6% của tháng 4. Nguyên nhân là do chi phí tiện ích liên quan đến việc thúc đẩy năng lượng tái tạo tăng cao, khi hóa đơn tiền điện tăng lần đầu tiên trong 16 tháng qua, với mức tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá thực phẩm không bao gồm mặt hàng tươi sống tăng 3,2%, không đổi so với tháng trước.

Nhằm giảm bớt gánh nặng lạm phát cho các hộ gia đình, Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu triển khai chương trình giảm 30.000 yen thuế thu nhập cá nhân và 10.000 yen thuế cư trú cho mỗi cá nhân, tương đương tổng mức giảm thuế 40.000 yen (khoảng 255 USD)/người từ ngày 1/6/2024./.

