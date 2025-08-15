Tiếp tục phong tỏa hiện trường lò ép kính bị nổ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 15/8, hiện trường vụ nổ lò ép kính tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn kính màu Ngọc Hân vẫn trong tình trạng phong tỏa.

Công an phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân, trong khi dấu tích hỗn loạn của vụ nổ vẫn hiện rõ. Hai đầu đường Dương Văn Dương bị chặn bởi dây phong tỏa. Lò ép kính nằm trong khu dân cư phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú cũ).

Bên trong, xưởng sản xuất hàng trăm mét vuông biến dạng hoàn toàn: mái tôn bật tung, tường đổ sập đè lên nhiều xe ô tô tải chở kính. Cửa cuốn cong vênh, kính vỡ vụn cùng bụi bặm phủ kín các phương tiện. Đối diện xưởng, ít nhất 3 ngôi nhà dân bị sập hoàn toàn.

Những hộ gia đình may mắn thoát ra kịp thời phải tạm trú nhờ người thân, chưa thể trở lại lấy đồ đạc do nguy cơ sập tiếp.

Công an phường Tân Sơn Nhì phong tỏa hiện trường vụ nổ. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Theo chia sẻ của anh T - người sống gần hiện trường, kể lại: “Tiếng nổ như bom, nhà tôi rung chuyển, tường nứt toác. Cả nhà vội bật dậy chạy ra ngoài, may mà không ai bị thương." Chị H - cách đó vài chục mét, giật mình nhớ lại âm thanh kinh hoàng: “Nghe tiếng kính vỡ loảng xoảng, rồi thấy mái tôn bay tứ tung. Bụi mù mịt bao trùm, lực lượng cứu hộ phải leo lên đống đổ nát tìm người mắc kẹt."

Theo công nhân công ty, một số đồng nghiệp bị thương do mảnh kính văng hoặc sức ép vụ nổ, đã được đưa đi cấp cứu, may mắn lớn không có người bị kẹt trong đống đổ nát.

Vụ nổ gây thiệt hại về tài sản,không gây thiệt hại về người. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Ngay sau sự cố, Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 điều 3 xe cứu hỏa và 18 cán bộ có mặt hiện trường. Uỷ ban Nhân dân phường cũng thăm hỏi các hộ dân bị ảnh hưởng.

Hiện nguyên nhân vụ nổ và thiệt hại cụ thể vẫn đang được điều tra. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn lao động tại các cơ sở sản xuất. Trong khi chờ kết luận chính thức, người dân quanh khu vực vẫn thấp thỏm lo âu, đặc biệt là những gia đình mất nhà cửa./.