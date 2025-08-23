Tìm ra 4 nhà vô địch cuộc thi về blockchain và tài sản số lớn nhất Việt Nam

Ngày 23/8 tại Hà Nội, Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Blockchain Việt Nam: VietChain Talents 2025 đã chính thức được tổ chức.

Được tổ chức bởi ban Cơ yếu Chính phủ, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, Công ty 1Matrix, Cuộc thi VietChain Talents là cuộc thi lớn nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực blockchain, thu hút hơn 300 triệu lượt tiếp cận và hơn 1.000 lập trình viên trẻ trên cả nước tham gia ngay từ vòng sơ loại.

VietChain Talents 2025 có tổng giải thưởng lên tới 3,5 tỷ đồng, trong đó, Giải nhất chủ đề Blockchain Layer 1 có giá trị 1 tỷ đồng.

Vòng chung kết được tổ chức theo hình thức tranh biện đối kháng trực tiếp để 16 dự án xuất sắc nhất có cơ hội chứng minh, thuyết phục các Giám khảo về Giá trị thực tiễn, Tính sáng tạo, Tính bền vững - khả năng mở rộng và chất lượng tổng thể của bài thi.

Các đội sẽ có 5 phút để trình bày về dự án của mình, 2 phút để đặt câu hỏi cho đối thủ và 3 phút để trả lời câu hỏi dành cho mình. Mỗi đội cũng phải chỉ ra những điểm chưa hoàn thiện và điểm yếu của các bài thi đối thủ để giành lợi thế về phía mình.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Vân Hiền - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi nhận định, mỗi ý tưởng blockchain được trình bày tại Chung kết VietChain Talents không chỉ là một giải pháp công nghệ, mà còn là lời khẳng định: người Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ tương lai số, sánh vai cùng thế giới trong cuộc cách mạng công nghiệp mới. Mỗi đội thi hôm nay không chỉ tranh tài để giành chiến thắng, mà còn mang trong mình sứ mệnh khơi dậy niềm tin rằng trí tuệ Việt Nam đủ sức tạo nên những giá trị toàn cầu.

Không chỉ là sân chơi học thuật, Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Blockchain Việt Nam: VietChain Talents 2025 đã thực sự trở thành một “trận chiến trí tuệ” với nhiều cung bậc cảm xúc: những phút giây gay cấn khi các đội đối đáp trực diện, những khoảnh khắc bùng nổ khi ý tưởng đột phá được bảo vệ đến cùng, và cả sự hồi hộp nghẹt thở khi Hội đồng Giám khảo công bố kết quả.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Hồ Văn Hương - Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ cho biết, từ những ngày đầu chuẩn bị cho đến vòng Chung kết VietChain Talents, Ban Cơ yếu Chính phủ đã cùng Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, Công ty 1Matrix và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối tác tạo những điều kiện tốt nhất, để các thí sinh được thử sức, được trải nghiệm, và quan trọng được khẳng định bản thân.

"Đây cũng là minh chứng cho giá trị của sự hợp tác đa bên: Nhà nước tạo hành lang pháp lý, định hướng chiến lược cho sự phát triển; Doanh nghiệp mang tới nguồn lực, thị trường và cơ hội triển khai; Các tổ chức xã hội và hiệp hội nghề nghiệp đóng vai trò cầu nối, lan tỏa giá trị; Và thế hệ trẻ, chính các bạn thí sinh là trung tâm, là động lực để biến tri thức thành sáng kiến, biến ý tưởng thành giá trị thực tế," ông Hương nhấn mạnh.

Sau quá trình cân nhắc, thảo luận kỹ lưỡng, Hội đồng Giám khảo đã chọn ra 4 bài thi xuất sắc giành giải Nhất theo từng Chủ đề:

Chủ đề 1: Blockchain Layer-1 trị giá 1 tỷ đồng, thuộc về đội KMASC với dự án Nền tảng Quản lý Văn bằng Chứng chỉ Quốc gia - dự án hạ tầng blockchain có tính mở rộng cao, khả năng tích hợp đa lĩnh vực.

Chủ đề 2: Sàn giao dịch CEX-DEX, trị giá 500 triệu đồng, thuộc về đội FidaTech với dự án VEXTOR - Giải pháp sàn giao dịch tài sản số tập trung, đã nêu bật được mô hình sàn giao dịch sáng tạo, tập trung vào thanh khoản minh bạch và bảo mật người dùng.

Chủ đề 3: Truy vết Blockchain, trị giá 500 triệu đồng, thuộc về đội Web3 TraceHub với dự án Web3 TraceHub, với giải pháp ứng dụng blockchain trong truy xuất nguồn gốc, hướng tới minh bạch hóa chuỗi cung ứng.

Chủ đề 4: Cầu nối Blockchain, trị giá 500 triệu đồng, thuộc về đội AnyAxis Labs x Decentrio Labs với dự án ZK-Portal, thể hiện năng lực kết nối đa chuỗi, bảo đảm tính an toàn và hiệu quả giao dịch xuyên chuỗi.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA - Chủ tịch Công ty 1Matrix, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo nhấn mạnh, 16 bài thi bước vào vòng Chung kết VietChain Talents 2025 không dừng lại ở tính học thuật, mà còn cho thấy khả năng ứng dụng rộng rãi trong tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục...

Theo ông Trung, một số giải pháp đã nhận được sự quan tâm từ các doanh nghiệp, mở ra triển vọng phát triển thành sản phẩm thực tế. Đây chính là minh chứng cho việc thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ nhanh nhạy tiếp cận công nghệ mới, mà còn biết biến công nghệ thành giá trị hữu ích cho xã hội./.

