Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến, Trung Quốc, tối 18/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bên lề Tuần lễ cấp cao APEC 2026.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung; khẳng định Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng hợp tác thực chất, hiệu quả và toàn diện với Hàn Quốc trên tất cả các lĩnh vực; đánh giá cao vai trò của Hàn Quốc trong APEC và đề nghị Hàn Quốc ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027; trân trọng mời Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Về phần mình, Tổng thống Lee Jae Myung chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định Hàn Quốc ủng hộ, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để Năm APEC 2027 thành công tốt đẹp; Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Hàn Quốc; sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp tục chung tay vun đắp cho mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển phồn vinh, thịnh vượng trong kỷ nguyên phát triển mới.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giao lưu văn hóa, nhân dân; cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận đã đạt được thời gian qua./.

Thế hệ trẻ vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc Ông Jang Ho Ik, Chủ tịch Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam nhấn mạnh, trong suốt 24 năm hình thành và phát triển, hội luôn tự hào là nhịp cầu tiên phong trong giao lưu nhân dân giữa hai nước.