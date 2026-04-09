Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc: Định hướng quan hệ Việt-Trung trong giai đoạn mới

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Trung Quốc trước thềm chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc, Giáo sư Mễ Lương, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc), nhận định chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Theo Giáo sư Mễ Lương, đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Trung Quốc trên cương vị mới, diễn ra ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc và Trung Quốc cũng vừa tổ chức kỳ họp Lưỡng hội (Kỳ họp thứ tư Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc và Kỳ họp thứ tư Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn quốc Trung Quốc), qua đó xác lập các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn tiếp theo.

Trong bối cảnh đó, việc lãnh đạo cấp cao hai nước tăng cường tiếp xúc, trao đổi sẽ góp phần làm rõ phương hướng hợp tác, xác định các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong quan hệ song phương.

Giáo sư Mễ Lương nhận định những năm gần đây, đặc biệt từ năm 2024 đến nay, lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã duy trì giao lưu, tiếp xúc mật thiết thông qua các chuyến thăm cấp cao, điện đàm và trao đổi thường xuyên về các vấn đề song phương cũng như quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng giúp củng cố lòng tin chính trị, đồng thời tạo động lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển ổn định, thực chất.

Trên cơ sở đó, Giáo sư Mễ Lương cho rằng chuyến thăm lần này có thể đạt được nhiều kết quả tích cực, bao gồm việc hai bên tiếp tục đạt nhận thức chung về các vấn đề lớn, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực và có khả năng ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng.

Đề cập vai trò của giao lưu cấp cao, học giả Trung Quốc nhấn mạnh đây là nhân tố then chốt trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Quan hệ hai nước được thúc đẩy trên cả hai trụ cột là quan hệ giữa hai Đảng và quan hệ giữa hai Nhà nước, trong đó quan hệ giữa hai Đảng giữ vai trò định hướng.

Việc duy trì trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao không chỉ giúp tăng cường tin cậy chính trị mà còn tạo điều kiện để hai bên kịp thời trao đổi quan điểm, xử lý hiệu quả các vấn đề nảy sinh và mở rộng hợp tác.

Theo Giáo sư Mễ Lương, mối quan hệ hữu nghị và sự tương tác chặt chẽ giữa lãnh đạo hai nước thời gian qua là dấu hiệu cho thấy quan hệ song phương đang phát triển tích cực và có nền tảng vững chắc.

Về triển vọng trong thời gian tới, Giáo sư Mễ Lương bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc sẽ góp phần tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu nhân văn giữa hai nước lên tầm cao hơn.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang tiếp tục được củng cố trên nền tảng đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, xu hướng phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương được dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước cũng như đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực./.

