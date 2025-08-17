Tổng Bí thư Tô Lâm: Công an nhân dân là “Lá chắn” vững vàng, “Thanh kiếm” sắc bén của Tổ quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Công an nhân dân là “lá chắn" vững vàng, "thanh kiếm” sắc bén của Tổ quốc, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và trao tặng Huân chương Sao Vàng lần thứ 5 được tổ chức trọng thể.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã tham dự, đọc diễn văn và trao tặng Huân chương Sao Vàng cho lực lượng Công an nhân dân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, 80 năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự hy sinh và trưởng thành vượt bậc; là “lá chắn” vững vàng, “thanh kiếm” sắc bén bảo vệ Tổ quốc, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Trong bối cảnh mới, Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; kiên quyết, kiên trì phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ khoa học công nghệ, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự xã hội, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân./.