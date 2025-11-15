Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa của Nhật Bản

Nhật Bản là một trong các đối tác lâu đời và tin cậy nhất của ASEAN
Hợp tác của hai bên phát triển sâu rộng, năng động và trở thành hình mẫu quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện thực chất, cùng có lợi ở khu vực.
Chiều 15/11/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng,Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.
Chiều 15/11/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Vương Lai Thắng, Phó Chủ tịch Tập đoàn Luxshare-ICT, Trung Quốc.
Chiều 15/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp thứ hai của Ban Tổ chức Diễn đàn về xây dựng pháp luật.
Chiều 15/11/2025, tại Hà Nội diễn ra Lễ diễu hành Ngày hội Việt phục "Bách hoa Bộ hành" trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội (Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 diễn ra từ 1-16/11/2025).
Chiều 15/11/2025, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ tiếp nhận tác phẩm điêu khắc ánh sáng “Sức mạnh của lòng dân.”
Chiều 15/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng bộ Quốc hội trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025), chiều 15/11/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu toàn quốc.
Chiều 15/11/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường vụ Đảng ủy Chính phủ với các bộ, ngành về cơ chế chính sách dự án đường sắt tốc độ cao trình Quốc hội.
Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Một số sự kiện nổi bật như chấm dứt đợt đóng cửa Chính phủ Mỹ dài nhất trong lịch sử; tấn công khủng bố ở Ấn Độ; Mỹ, Nga trình LHQ hai dự thảo nghị quyết cho tương lai của Gaza...
Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội.
Ngày 14/11, trên tuyến cao tốc La Sơn-Hòa Liên việc hốt dọn đất đá sạt lở đã được Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, các nhà thầu tích cực thực hiện, đến nay đã cơ bản xong và thông xe toàn tuyến.
Trường THCS Ngô Sĩ Liên thành lập năm 1920, trải qua 105 năm hình thành và phát triển, trường đã trở thành cái nôi đào tạo các thế hệ học sinh ưu tú, góp phần vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước.
Tọa lạc ở thành phố Cần Thơ, Chùa Wath Sro Loun hình thành từ năm 1815, ban đầu được dựng bằng cây lá. Đến năm 1969 vị trụ trì lúc bấy giờ quyết định xây dựng lại bằng vật liệu kiên cố.
Từ 14/11 đến 19/11, tàu Prairial của Hải quân Pháp thăm Đà Nẵng với các hoạt động chào xã giao, giao lưu chuyên môn – thể thao, tham quan văn hóa giúp củng cố quan hệ đối tác Việt – Pháp.
Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử, đoạn đường từ phường Tam Kỳ đến xã Trà Linh (Đà Nẵng) xuất hiện hơn 100 điểm sạt lở lớn nhỏ; người dân lo lắng vì sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Tại Trường Bắn súng Quốc gia (Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội), các xạ thủ tham dự SEA Games 33 đang tập luyện với sự tập trung cao độ khi thời gian thi đấu đã cận kề.
Chiều 13/11/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm Việt Nam và đồng chủ trì Hội thảo Lý luận lần thứ 20 giữa hai Đảng.
Tiếp tục chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2, sáng 13/11/2025, tại tỉnh Tây Ninh, diễn ra diễn tập Quân y chung của Quân đội 2 nước.
Sáng 13/11, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang hội đàm với Tổng giám đốc Thông tấn xã Pathet Lào (KPL) Vannasin Simmavong.
Sáng 13/11, Bộ Công an phối hợp với công an địa phương đồng loạt xuất hiện, kiểm tra nhiều địa điểm thuộc hệ thống mang tên thẩm mỹ Mailisa.
Sáng 13/11/2025, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tiếp Tổng Giám đốc Thông tấn xã Pathet Lào (KPL) Vannasin Simmavong. Cùng dự buổi tiếp có Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang.
Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein đến đặt vòng hoa vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 13/11 và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội).
Sáng13/11/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư Thắng Kiên, xã Đề Gi (Gia Lai).
Sáng 13/11, tại Đồng Nai, Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, động viên cán bộ, công nhân, người lao động và chủ trì cuộc làm việc về tình hình thực hiện Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Đồng Nai.
Sáng 13/11/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lũ và triều cường tại Gia Lai (Bình Định cũ).
Sau bão số 13, tại bãi biển phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng xuất hiện một con tàu gỗ cổ gần như còn nguyên vẹn, được các chuyên gia xác định tàu có niên đại từ cuối thế kỷ XIV đến XVI.
Chiều 12/11/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein thăm chính thức Việt Nam.
Chiều 12/11/2025, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein thăm chính thức Việt Nam.
Chiều 12/11/2025, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein thăm chính thức Việt Nam.
Mặc dù cầu cạn trên tuyến ĐT128 có nhiều vết nứt, sụt lún nhưng người dân vẫn liều mình đi qua vì đây là tuyến đường duy nhất nối trung tâm xã Sìn Hồ, Tủa Sín Chải với Quốc lộ 12 tỉnh Lai Châu.