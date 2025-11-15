Multimedia

Tin ảnh

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa của Nhật Bản

Chiều 15/11/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng,Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Nhật Bãn #Định hướng chủ đạo #Thành quả ấn tượng Nhật Bản
