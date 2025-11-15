Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa của Nhật Bản

Ngày 14/11, trên tuyến cao tốc La Sơn-Hòa Liên việc hốt dọn đất đá sạt lở đã được Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, các nhà thầu tích cực thực hiện, đến nay đã cơ bản xong và thông xe toàn tuyến.