Tổng thống Mỹ Donald Trump làm rõ mục tiêu thuế quan

Ngày 25/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính sách thuế quan của ông nhằm thúc đẩy sản xuất các sản phẩm công nghệ trong nước, thay vì giày thể thao và áo phông.

Phát biểu với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ Không lực Một tại New Jersey, Tổng thống Trump bày tỏ đồng tình với bình luận của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent ngày 29/4 vừa qua rằng Mỹ không nhất thiết cần một "ngành công nghiệp dệt may bùng nổ." Bình luận của ông Bessent đã bị Hội đồng các tổ chức dệt may quốc gia Mỹ chỉ trích.

Ông Trump chia sẻ: “Tôi không muốn sản xuất áo phông. Tôi không muốn sản xuất tất. Chúng tôi có thể sản xuất những mặt hàng đó rất tốt ở những nơi khác. Chúng tôi muốn sản xuất chip, máy tính và nhiều thứ khác, xe tăng và tàu chiến."

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào ngày 20/1, Tổng thống Trump đã công bố một số đợt áp thuế, vạch ra kế hoạch để áp đặt các khoản thuế toàn diện đối với các đối tác thương mại hàng đầu từ đầu tháng 4/2025 nhằm thiết lập lại quan hệ thương mại của Mỹ. Điều này đã gây ra một đợt bán tháo trên thị trường tài chính, khiến các nhà đầu tư hoảng sợ.

Sau biến động mạnh của thị trường vào tháng 4/2025, chính quyền Tổng thống Trump đã tuyên bố tạm dừng áp dụng các mức thuế quan cao đối với hàng chục quốc gia trong 90 ngày để cho phép đàm phán thương mại, trong khi vẫn duy trì mức thuế cơ bản là 10% đối với hàng hóa của hầu hết các quốc gia.

Bên cạnh đó, các biện pháp cụ thể theo ngành cũng được công bố đối với thép, nhôm, ô tô và phụ tùng không sản xuất tại Mỹ, cùng với các mức thuế mới lên tới 145% đối với hàng hóa từ Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc cũng đã áp đặt các biện pháp thuế quan nhằm vào hàng hóa Mỹ.

Trong một động thái được cho là tín hiệu xuống thang căng thẳng, Mỹ và Trung Quốc đầu tháng này đã nhất trí giảm thuế quan cho hàng hóa của nhau trong vòng 90 ngày. Cụ thể, Mỹ giảm mức thuế đánh lên hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống 30%. Trung Quốc giảm mức thuế với Mỹ từ 125% xuống 10%.

Ngày 23/5, Tổng thống Mỹ dọa áp thuế 50% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) kể từ ngày 1/6, cũng như áp thuế 25% đối với các sản phẩm của Apple trừ khi iPhone được sản xuất tại Mỹ.

Tuy nhiên, đến ngày 25/5, ông Trump thông báo sẽ tạm hoãn việc áp mức thuế trên đối với hàng nhập khẩu từ EU đến ngày 9/7./.

