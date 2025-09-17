Tổng thống Trump - nhà lãnh đạo đầu tiên của Mỹ có 2 chuyến công du đến Anh

Tổng thống Donald Trump ngày 16/9 đã tới Anh, trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Mỹ có 2 chuyến công du đến quốc gia này.

Trước đó, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên vào năm 2019, ông đã được Nữ hoàng Elizabeth II tiếp đón.

Điểm nhấn trong chuyến thăm lần này của Tổng thống Trump là “Tech Prosperity Deal” - một thỏa thuận hợp tác công nghệ, năng lượng hạt nhân và không gian giữa hai nước, với tổng giá trị đầu tư tư nhân lên tới 42 tỷ USD.

Trong số đó, Microsoft cam kết chi 30 tỷ USD tại Anh trong vòng 4 năm, với 50% dành cho hạ tầng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong một bài đăng trên X, Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella nêu rõ: “Chúng tôi cam kết tạo ra cơ hội mới cho cả người dân và doanh nghiệp ở hai bờ Đại Tây Dương.” Ông đồng thời công bố kế hoạch xây dựng siêu máy tính lớn nhất nước Anh.

Trong khi đó, Nvidia sẽ triển khai 120.000 chip GPU (bộ xử lý đồ họa) tiên tiến trên khắp Vương quốc Anh, trong đó có tới 60.000 chip Grace Blackwell Ultra thông qua hợp tác với công ty Nscale và OpenAI, nhằm đưa London thành một trung tâm AI tầm cỡ.

Google cũng thông báo đầu tư 5 tỷ bảng (6,8 tỷ USD), bao gồm một trung tâm dữ liệu mới tại Waltham Cross và tăng cường nghiên cứu AI qua công ty DeepMind.

Ngoài ra, CoreWeave rót thêm 1,5 tỷ bảng cho các trung tâm dữ liệu tiết kiệm năng lượng tại Scotland; Salesforce, Scale AI, BlackRock, Oracle, Amazon Web Services và AI Pathfinder cũng công bố hàng loạt cam kết đầu tư hàng trăm triệu tới hàng tỷ bảng.

Không chỉ dừng ở công nghệ số, Anh và Mỹ cũng đạt thỏa thuận thúc đẩy phát triển các dự án điện hạt nhân dân sự.

Hai bên cam kết rút ngắn quy trình phê duyệt, thu hút vốn tư nhân, nhằm vừa đáp ứng mục tiêu an ninh năng lượng, vừa phục vụ lộ trình phát thải ròng bằng 0.

Thủ tướng Keir Starmer khẳng định thỏa thuận công nghệ và năng lượng này “có tiềm năng định hình tương lai của hàng triệu người ở cả hai quốc gia, đồng thời mang lại tăng trưởng và an ninh”./.

