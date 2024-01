TP Hồ Chí Minh: Em bé đầu tiên được thông tim trong bào thai chào đời khỏe mạnh

Em bé được can thiệp tim bẩm sinh từ trong bào thai chào đời khỏe mạnh. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 30/1, các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định chấm dứt thai kỳ, tiến hành mổ đẻ cho thai phụ có thai nhi mắc bệnh tim bẩm sinh đã được các bác sỹ hai bệnh viện tiến hành can thiệp tim mạch trong bào thai cách đây gần 1 tháng.

Đây là trường hợp can thiệp tim mạch trong bào thai đầu tiên tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết sau khi tiến hành can thiệp nong động mạch phổi cho bào thai của thai phụ L. vào ngày 4/1, đến ngày 30/1, các bác sỹ quyết định chấm dứt thai kỳ khi thai nhi được 37 tuần 4 ngày. Lúc 9 giờ 17 phút ngày 30/1, thai phụ đã sinh mổ thành công, một bé trai cân nặng 2,9 kg khỏe mạnh, hồng hào chào đời trong niềm vui của êkíp y bác sỹ và gia đình sản phụ.

Bác sỹ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, đánh giá đây là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam một thai nhi mắc tim bẩm sinh không có lỗ van động mạch phổi, thiểu sản thất phải được sinh ra trong tình trạng khỏe mạnh, không phải can thiệp cấp cứu ngay sau sinh. Thông thường, thai nhi mắc loại dị tật tim này sẽ bị tím tái ngay sau sinh, phải hỗ trợ hô hấp và can thiệp tim mạch khẩn cấp ngay sau sinh nhưng nguy cơ tử vong rất cao.

Các bác sỹ Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị tiến hành mổ đẻ cho thai phụ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay sau khi em bé được sinh ra, êkíp các bác sỹ tim mạch và sơ sinh của Bệnh viện Nhi đồng 1 đã siêu âm tim cho bé. Hình ảnh siêu âm tim cho thấy, máu từ thất phải lên động mạch phổi tốt, van động mạch phổi hẹp ở mức trung bình, tồn tại ống thông động mạch. Các bác sĩ kết luận, bé sơ sinh khỏe mạnh, không cần phải can thiệp thêm trong giai đoạn này. Em bé tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Trước đó, ngày 4/1, lần đầu tiên, các bác sỹ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phối hợp thực hiện thành công ca thông tim bào thai cho thai nhi 32 tuần bị dị tật tim bẩm sinh nặng. Đây là ca thông tim bào thai đầu tiên ở Việt Nam cũng như Đông Nam Á.

Theo các bác sỹ, can thiệp trong bào thai là giải pháp cấp bách nhằm cứu sống thai nhi còn trong bụng mẹ. Khi can thiệp được từ trong bào thai, tỷ lệ thành công cao hơn khi trẻ đã chào đời do thai nhi có một cơ chế rất hay là tự lành, tự sửa chữa.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định kỹ thuật chuyên sâu về thông tim can thiệp cho bào thai do êkíp chuyên gia về can thiệp bào thai và thông tim can thiệp trẻ em của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện đã mở ra hướng tiếp cận mới với nhiều hy vọng lạc quan trong việc mang lại chất lượng cuộc sống tốt cho thai nhi mắc bệnh tim bẩm sinh./.

