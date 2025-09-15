TP Hồ Chí Minh: Hiện đại hóa phương thức điều hành trong hệ thống chính trị

Ngày 15/9, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 4 dưới sự chủ trì của Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang yêu cầu khẩn trương rà soát, điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh và quy hoạch phân khu các phường, xã, đặc khu phù hợp với bối cảnh, không gian phát triển mới của Thành phố để sớm triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Thành phố khẩn trương, quyết liệt thực hiện ngay các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh các giải pháp nhằm huy động mọi nguồn lực, đầu tư toàn xã hội phục vụ cho phát triển.

“Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, hoàn thiện cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai để phục vụ cho đầu tư phát triển,” người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Trần Lưu Quang yêu cầu hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành trong hệ thống chính trị Thành phố; triển khai hiệu quả các nền tảng ứng dụng để phục vụ người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi công tác giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; tổ chức lại bộ máy thực thi công vụ, đảm bảo không có khoảng trống về trách nhiệm, cơ chế…

Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang yêu cầu các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố phải bám sát cơ sở, thường xuyên nắm tình hình; đồng thời lắng nghe báo cáo về hoạt động của phường, xã, đặc khu để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, sắp tới Thành phố sẽ sắp xếp, bố trí cán bộ theo 4 nguyên tắc: Chọn người cho công việc, lắng nghe, dân chủ, không bảo thủ. Lãnh đạo Thành ủy cũng yêu cầu khẩn trương thực hiện sắp xếp lại các trụ sở, đất công để tránh lãng phí và khai thác phát huy hiệu quả nhà, đất công sản, xem đây là một nguồn lực phục vụ cho sự phát triển của Thành phố.

Báo cáo của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố cho biết, từ nay đến cuối năm, Thành phố sẽ tập trung làm tốt công tác tư tưởng, chủ động nắm tình hình dư luận, dự báo nguy cơ, kịp thời nhận diện, xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất nội bộ trong quá trình sắp xếp, bộ máy mới; lãnh đạo thực hiện tốt việc chuyển đổi số, số hóa tài liệu, quản lý và chuyển giao tài liệu, đảm bảo kết nối đi vào hoạt động thông suốt, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Ủy ban Nhân dân Thành phố ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế; chủ động, linh hoạt, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả với những vấn đề phát sinh, kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025.

Thành phố tập trung xây dựng, triển khai Đề án các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “2 con số” trong kỷ nguyên phát triển mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Cùng với đó, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo rà soát kết quả thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 để xem xét đề xuất điều chỉnh, bổ sung trong kỳ họp Quốc hội gần nhất nhằm tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế chính sách trong điều kiện sáp nhập địa giới hành chính thành phố, qua đó hiện thực hóa vai trò đầu tàu, động lực tăng trưởng của cả nước./.

