Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 1801/NQ-UBTVQH15 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Lưu Quang.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đến Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh.Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký (28/8/2025).

Trước đó, sáng 25/8, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các chức danh có liên quan; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967; quê quán tỉnh Tây Ninh. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Ông Trần Lưu Quang là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII.

Ông Trần Lưu Quang đã kinh qua các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; Phó Thủ tướng Chính phủ; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương./.

