Chất lượng trải nghiệm, bản sắc và khả năng tạo khác biệt đang trở thành những thước đo quan trọng của du lịch Việt Nam.

Trong bối cảnh ngành chuyển hướng phát triển từ số lượng sang chất lượng, việc nhận diện và lan tỏa những mô hình, sản phẩm, dịch vụ tiên phong có ý nghĩa thiết thực.

Đây cũng là mục tiêu của Giải thưởng Du lịch – Travel Awards 2026, được công bố tại họp báo chiều ngày 17/11 tại Hà Nội, mở đầu mùa giải đầu tiên nhằm tôn vinh những dấu ấn nổi bật của ngành du lịch.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đánh giá: “Trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, việc phát hiện, ghi nhận và lan tỏa những mô hình, sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm có chất lượng, có tính sáng tạo và khác biệt là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo động lực đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành Du lịch.”

“Điểm hẹn” của những dấu ấn tiên phong

Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, xác định chuyển mạnh mô hình phát triển từ số lượng sang chất lượng, thông minh, xanh, sáng tạo; lấy chất lượng, bản sắc và trải nghiệm khác biệt làm phương thức cạnh tranh chủ đạo.

Theo Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh, định hướng này đòi hỏi chuyển biến không chỉ trong tư duy quản lý mà cả hoạt động đầu tư, kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

“Doanh nghiệp cần đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi xanh, phát triển nhân lực chuyên nghiệp và khai thác hiệu quả giá trị văn hóa, tài nguyên đặc sắc của từng địa phương. Quan trọng hơn, mọi đổi mới phải hướng tới giá trị thực chất mà du khách được thụ hưởng trong suốt hành trình,” Cục trưởng nói.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: BTC)

Lãnh đạo ngành cũng bày tỏ kỳ vọng Travel Awards 2026 sẽ tìm ra những điển hình thực sự thuyết phục, kể cả những sáng kiến bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Được ghi nhận là một vinh dự và điều đáng quý hơn là sau sự ghi nhận, doanh nghiệp có thêm động lực làm tốt hơn, các điểm đến có thêm kinh nghiệm để học hỏi và những cách làm hay được nhân rộng.

Với chủ đề “The First Signature – Dấu ấn tiên phong,” Travel Awards 2026 gồm 15 hạng mục, chia thành hai nhóm. Nhóm giải thưởng trụ cột ghi nhận các lĩnh vực nền tảng gồm điểm đến, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, hãng hàng không và trải nghiệm du lịch của năm.

Chín hạng mục thuộc nhóm giải thưởng tiên phong tập trung vào nhân vật du lịch, sáng kiến du lịch bền vững, điểm đến xanh, sản phẩm sáng tạo, chuyển đổi số, làng du lịch cộng đồng, trải nghiệm ẩm thực, gương mặt truyền thông và chiến dịch quảng bá du lịch. Trong đó, hai hạng mục Nhân vật du lịch và Gương mặt truyền thông du lịch do Ban tổ chức cùng Hội đồng chuyên môn đề cử.

Các đề cử được xem xét trong kỳ đánh giá từ ngày 1/10/2025 đến 30/9/2026. Riêng hạng mục Điểm đến du lịch của năm, dữ liệu được đối chiếu dựa trên kết quả 9 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước.

Đặt trải nghiệm du khách vào quá trình đánh giá

Một điểm đáng chú ý của giải thưởng là phương thức đánh giá kết hợp giữa Hội đồng chuyên môn và khảo sát cộng đồng. Bên cạnh hồ sơ, dữ liệu của các đơn vị tham gia, chương trình lấy ý kiến từ những người trực tiếp sử dụng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm tại các điểm đến.

Kết quả được tổng hợp theo phương thức áp dụng cho từng hạng mục. Sau quá trình đánh giá, tối đa 5 đề cử nổi bật được lựa chọn vinh danh; đề cử có kết quả cao nhất nhận danh hiệu Top 1. Việc kết hợp đánh giá chuyên môn với phản hồi của du khách hướng tới ghi nhận không chỉ thành tích, quy mô hay độ nhận diện thương hiệu mà cả chất lượng và giá trị thực tế mà sản phẩm, dịch vụ mang lại.

Ban tổ chức công bố ra mắt Giải thưởng Du lịch. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh hoạt động vinh danh, Travel Awards tổ chức các chương trình đồng hành nhằm mở rộng quảng bá và kết nối ngành du lịch. Vietnam Now đưa các nhà sáng tạo nội dung, người có sức ảnh hưởng khám phá những hành trình tại Đà Nẵng; Travel Stories kể những câu chuyện về con người, văn hóa và các nỗ lực tạo nên dấu ấn du lịch. Trong khi đó, Travel Summit tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn, còn Travel Expo thúc đẩy giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp.

Thư ký tòa soạn báo VnExpress, Trưởng ban tổ chức giải thưởng, bà Phan Vũ Thùy Trang, cho biết: “Travel Awards sẽ được tổ chức thường niên và hướng đến mở rộng phạm vi đánh giá ra khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi muốn xây dựng một hệ sinh thái kết nối du khách, doanh nghiệp lữ hành và điểm đến cho cả khu vực.”

Thông qua mùa giải đầu tiên, Travel Awards kỳ vọng lan tỏa những cách làm có giá trị, khuyến khích các điểm đến, doanh nghiệp và cá nhân tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng trải nghiệm, tạo dựng sức cạnh tranh cho du lịch Việt Nam./.

Ban tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề cử đến hết ngày 30/11/2026. Giai đoạn đánh giá và khảo sát cộng đồng dự kiến diễn ra từ ngày 7/12 đến 31/12/2026. Lễ trao giải dự kiến tổ chức ngày 15/1/2027 tại Đà Nẵng. Travel Awards 2026 do báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) phối hợp tổ chức cùng các đơn vị.