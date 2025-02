Triệt phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn ghi khống trên 269 tỷ đồng

Chiều 15/2, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố vừa triệt phá thành công chuyên án “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” do Trương Hồng Sang (sinh năm 1968, ở khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, Long Xuyên, tỉnh An Giang) chủ mưu cầm đầu.

Trong quá trình điều tra chuyên án xác định, từ năm 2007-2024, Trương Hồng Sang đã thành lập tổng cộng 23 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ.

Tang vật thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở của Trương Hồng Sang. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong quá trình thực hiện, Sang đã câu móc với một số đối tượng có liên quan để xuất bán hóa đơn khống cho hơn 360 cá nhân, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, với mặt hàng ghi khống: cát, nhựa đường, ximăng, cừ tràm, gạch các loại,… tổng số lượng hóa đơn ghi khống 4.539 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, tổng doanh số bán ra ghi khống trên 269 tỷ đồng, tổng thuế giá trị gia tăng ghi khống trên 24,8 tỷ đồng. Sang thu lợi bất chính từ việc bán hóa đơn trên 8 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Long Xuyên đã ra quyết định khởi tố 15 bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trương Hồng Sang và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 14 đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra về tội “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.”

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi “trốn thuế” đối với các công ty, doanh nghiệp có hoạt động mua bán trái phép hóa đơn với Sang./.

