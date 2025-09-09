Triều Tiên: Múa tập thể và bắn pháo hoa kỷ niệm 77 năm Quốc khánh

Ngày 8/9, Triều Tiên đã tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm 77 năm ngày thành lập nước Triều Tiên (9/9/1948–9/9/2025) bằng màn nhảy múa tập thể và bắn pháo hoa tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Tối 8/9, một lễ mít tinh lớn ở ngoài trời và dạ tiệc đã được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng. Các hoạt động kỷ niệm có sự tham gia của những người có công với đất nước và những gương mặt điển hình trong lao động.

Hàng nghìn sinh viên mặc trang phục truyền thống đã cùng nhau nhảy múa, chứng kiến lễ kéo cờ và xem bắn pháo hoa tại Quảng trường Kim Nhật Thành.

Trước đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát một vụ thử tĩnh động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy lớn sử dụng vật liệu sợi carbon dành cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Động cơ này có lực đẩy tối đa là 1.971 kN.

Phát biểu sau cuộc thử nghiệm, nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhận định động cơ tên lửa mới “báo hiệu sự thay đổi quan trọng trong việc mở rộng và củng cố lực lượng hạt nhân chiến lược của Triều Tiên”./.