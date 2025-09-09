Điện mừng nhân dịp kỷ niệm lần thứ 77 Quốc khánh nước CHDCND Triều Tiên

Nhân kỷ niệm lần thứ 77 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (9/9/1948-9/9/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng chung tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Nội các Triều Tiên Pak Thae Song.

Tại điện mừng, Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Triều Tiên đã đạt được trong 77 năm qua; vui mừng trước những tiến triển của quan hệ Việt Nam-Triều Tiên sau chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Kim Jong Un tháng 3/2019; bày tỏ mong muốn cùng Triều Tiên tiếp tục phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son Hui./.

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên được duy trì ổn định, tích cực Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Phó Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Maeng Kyung Il bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước được duy trì tích cực trên nhiều lĩnh vực.