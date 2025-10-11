Tổng Bí thư dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, tối 10/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945-10/10/2025) tổ chức tại quảng trường Kim Nhật Thành, thủ đô Bình Nhưỡng.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì buổi lễ.

Tại quảng trường Kim Nhật Thành, loạt pháo đại bác được bắn trước khi đội danh dự tiến vào diễu hành. Các biểu ngữ được giăng trên nhiều khinh khí cầu lớn treo tại quảng trường trung tâm Bình Nhưỡng.

Trên các tòa nhà xung quanh quảng trường, hàng loạt lá cờ búa liềm màu đỏ của Đảng Lao động và quốc kỳ Triều Tiên bay phấp phới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, gửi lời cảm ơn tới các vị khách từ nhiều tầng lớp và bạn bè quốc tế đã đến dự Lễ duyệt binh; cảm ơn nhân dân toàn quốc đã làm hết sức mình hướng tới tháng 10 đầy vinh quang.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un khẳng định Đảng Lao động Triều Tiên luôn coi sự nghiệp chủ nghĩa xã hội mà nhân dân đã tự chọn, tự hướng tới như của chính mình; đồng thời bày tỏ nhân dân Triều Tiên đời đời ghi nhớ và biết ơn quân đội đã hiến thân, hiến máu vì lịch sử vĩ đại của Tổ quốc, vì sự tôn nghiêm và danh dự của quốc gia, vì những thành quả của cách mạng.

Cuộc duyệt binh của các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là điểm nhấn cao trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Đảng Lao động Triều Tiên thành lập ngày 10/10/1945. Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng Lao động Triều Tiên đã họp 8 kỳ Đại hội, chủ trương chung khẳng định kiên trì nguyên tắc Đảng Lao động Triều Tiên là chính đảng cầm quyền, lãnh đạo duy nhất; tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thông qua tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố vững chắc hơn nữa tổ chức Đảng tại cấp cơ sở, cải thiện một cách cơ bản về hình thức và phương pháp tuyên truyền, giáo dục tư tưởng của Đảng theo hướng gần gũi với người dân và sát với thực tiễn…

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Lao động Triều Tiên được tổ chức vào tháng 1/2021, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã khẳng định tinh thần “tự lực tự cường, tự cung tự cấp” và yêu cầu xây dựng nền kinh tế có lộ trình, ổn định, không phụ thuộc vào bên ngoài; tập trung phát triển ngành công nghiệp luyện kim và công nghiệp hóa chất, coi trọng phát triển nông nghiệp.

Theo đường lối đề ra tại Đại hội Đảng VIII, Triều Tiên tập trung phát triển kinh tế-xã hội thông qua chính sách “lấy người dân làm trung tâm”; tiếp tục ưu tiên giải quyết các vấn đề dân sinh cấp thiết như nhà ở, lương thực.

Quảng trường Kim Nhật Thành nằm ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, được khánh thành vào năm 1954 và được đặt theo tên Chủ tịch Kim Nhật Thành - lãnh tụ sáng lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đây là một trong những quảng trường lớn nhất thế giới, có sức chứa hơn 100.000 người.

Trên mái các tòa nhà xung quanh quảng trường được lắp giá đỡ để trưng các biểu ngữ khẩu hiệu. Đây cũng là nơi tổ chức các cuộc duyệt binh, diễu hành, các buổi biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn./.

Điện mừng kỷ niệm lần thứ 80 ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên các lĩnh vực mà Đảng Lao động Triều Tiên và nhân dân Triều Tiên đã đạt được trong thời gian qua.