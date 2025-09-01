Tuyên ngôn Độc lập - Tinh thần bất diệt của một dân tộc kiêu hùng

Đúng vào ngày này cách đây tròn 80 năm - ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước hàng chục vạn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – đánh dấu sự ra đời của một quốc gia có chủ quyền, tự do và nền thể chế dân chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc.

Trong tập podcast đặc biệt hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi quay ngược thời gian, trở về khoảnh khắc hào hùng của mùa Thu lịch sử ấy, để nghe lại từng lời tuyên ngôn độc lập bất hủ và cùng tìm hiểu về giá trị trường tồn của một văn kiện lịch sử đánh dấu kỷ nguyên độc lập của dân tộc Việt Nam, một tuyên ngôn mạnh mẽ về quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của một dân tộc đã từng trải qua nhiều thập kỷ bị áp bức, đô hộ và chiến tranh./.