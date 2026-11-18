Tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành năng lực lựa chọn, tích hợp, vận hành và đánh giá các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI), từng bước đưa công nghệ này vào quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công và các ngành kinh tế.

Đây được xem là một trong những hướng đi nhằm thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đưa AI vào quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công

Ngày 8/11/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 429/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch xác định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy ứng dụng AI có hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước, phát triển kinh tế-xã hội. Cụ thể, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu hình thành năng lực lựa chọn, tích hợp, vận hành và đánh giá các giải pháp AI trên nền tảng dữ liệu, hạ tầng và hệ thống số đã được đầu tư. Việc ứng dụng AI được triển khai có trọng tâm trong quản trị, chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an toàn, tin cậy, hiệu quả, tránh đầu tư các hệ thống phân tán, trùng lặp.

Một trong những nhiệm vụ nền tảng là hoàn thiện dữ liệu phục vụ ứng dụng AI. Tỉnh đặt mục tiêu 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng yếu và cơ sở dữ liệu dùng chung thuộc danh mục được phê duyệt trong phạm vi quản lý được rà soát, số hóa, chuẩn hóa, làm sạch, kết nối, phân quyền và sẵn sàng khai thác theo lộ trình. Đồng thời, 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh mở và cung cấp dữ liệu mở theo thẩm quyền, bảo đảm chất lượng và tuân thủ quy định pháp luật.

Giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến cho người dân xã biên giới Lũng Cú (Tuyên Quang). (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh sẽ được nâng cấp theo hướng tích hợp AI, phục vụ phân tích, dự báo, cảnh báo, giám sát và hỗ trợ ra quyết định. Tỉnh cũng hướng tới phổ cập, hướng dẫn kỹ năng sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm cho 100% cán bộ, công chức, viên chức; từng bước nâng cao tỷ lệ ứng dụng công nghệ này trong các nhóm công việc phù hợp. Các bài toán chỉ đạo, điều hành thuộc danh mục ưu tiên sẽ được hỗ trợ bằng dữ liệu và AI theo lộ trình.

Trong giải quyết thủ tục hành chính, tỉnh phấn đấu 100% nhóm thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện, có nhu cầu và đáp ứng yêu cầu về dữ liệu, kỹ thuật, an toàn thông tin được tích hợp hoặc hỗ trợ xử lý bằng AI. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công có ứng dụng AI cũng được đặt mục tiêu cải thiện, góp phần thực hiện mục tiêu tăng tối thiểu 30% so với năm 2026.

Để bảo đảm hiệu quả ứng dụng, 100% hệ thống AI do tỉnh quyết định đầu tư, thuê hoặc đưa vào vận hành chính thức phải được rà soát, đánh giá về hiệu quả, độ chính xác, an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và mức độ tuân thủ các quy định hiện hành.

Phát triển nhân lực, dữ liệu và mở rộng ứng dụng AI trong kinh tế

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Kế hoạch đề ra 14 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với tổng số 83 nhiệm vụ cụ thể. Các nhóm nhiệm vụ tập trung vào phát triển nhân lực và kỹ năng AI toàn dân; dữ liệu, mô hình và hạ tầng AI; nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ; ứng dụng AI trong quản trị và các ngành, lĩnh vực; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã; phát triển hệ sinh thái AI và quản trị AI an toàn, đáng tin cậy.

Trong phát triển nguồn nhân lực, Tuyên Quang chú trọng đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng kỹ năng chuyên ngành AI cho chuyên gia, kỹ sư và nhân lực thuộc phạm vi quản lý. Cán bộ, công chức, viên chức được phổ cập kỹ năng sử dụng AI; người lao động đã qua đào tạo được trang bị kỹ năng AI cơ bản. Nội dung đào tạo gắn với yêu cầu công việc thực tế, ưu tiên đội ngũ trực tiếp quản trị dữ liệu, tích hợp, vận hành và giám sát hệ thống.

Bên cạnh đó, tỉnh phối hợp triển khai các chương trình đào tạo trực tuyến mở, rà soát nhu cầu nhân lực, đề xuất chính sách thu hút nhân tài AI và hỗ trợ đào tạo lại đối với nhóm lao động có nguy cơ bị AI thay thế. Đây là những giải pháp nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực thích ứng với quá trình chuyển đổi số và sự thay đổi của thị trường lao động.

Về dữ liệu và hạ tầng, các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, số hóa, chuẩn hóa, cập nhật, mở và chia sẻ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; xác định rõ trách nhiệm quản lý, chất lượng dữ liệu, quyền khai thác và biện pháp bảo vệ. Việc kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia được thực hiện theo thẩm quyền, phục vụ nghiên cứu, huấn luyện, kiểm thử và đánh giá mô hình AI.

Tỉnh ưu tiên tích hợp AI vào hạ tầng số dùng chung, các nền tảng nghiệp vụ và hệ thống thông tin hiện có; đồng thời khai thác nền tảng của Trung ương, hạn chế đầu tư hệ thống độc lập, trùng lặp. Cách tiếp cận này hướng tới tận dụng hiệu quả nguồn lực đã được đầu tư, tạo nền tảng để các cơ quan, đơn vị ứng dụng AI đồng bộ.

Trong hoạt động quản lý nhà nước, AI được định hướng hỗ trợ tra cứu, tổng hợp, phân tích dữ liệu, phân tích chính sách, đánh giá tác động, dự báo kinh tế - xã hội, cảnh báo và giám sát thực thi nhiệm vụ. Công nghệ này cũng được nghiên cứu ứng dụng trong xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, cung cấp thông tin phục vụ công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành.

Đối với các ngành, lĩnh vực, tỉnh định hướng ứng dụng AI trong nghiên cứu khoa học, sản xuất công nghiệp, logistics, giao thông vận tải, nông nghiệp, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, năng lượng và hạ tầng số. Trong lĩnh vực y tế, AI có thể hỗ trợ quản lý sức khỏe người dân, y tế dự phòng, cảnh báo nguy cơ bệnh tật, hỗ trợ chuyên môn trong chẩn đoán và chăm sóc từ xa theo quy định. Trong giáo dục, công nghệ được khai thác thông qua các nền tảng giáo dục thông minh, học liệu số, trợ lý học tập, công cụ đánh giá năng lực và hỗ trợ giáo viên xây dựng bài giảng.

Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, xuất bản, báo chí, phát thanh và truyền hình cũng được xác định là những địa bàn có tiềm năng ứng dụng AI. Công nghệ này được định hướng phục vụ số hóa, bảo tồn, khai thác di sản văn hóa; quảng bá, phân tích dữ liệu và hỗ trợ du khách; biên tập, sản xuất, phân phối nội dung, tra cứu tư liệu, bảo vệ bản quyền và phát hiện thông tin sai lệch theo quy định.

Trong quản lý tài nguyên và môi trường, AI hỗ trợ quan trắc, giám sát chất lượng môi trường, dự báo và cảnh báo thiên tai, ngập lụt, sạt lở, các rủi ro môi trường. Qua đó, công nghệ có thể góp phần nâng cao năng lực quản lý, giám sát và hỗ trợ công tác ứng phó với những tình huống phát sinh.

Đáng chú ý, Tuyên Quang khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp AI phù hợp. Tỉnh cũng thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và cơ sở nghiên cứu tham gia phát triển, thử nghiệm, thương mại hóa sản phẩm; ưu tiên nghiên cứu, lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ AI Make in Viet Nam đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, an toàn, hiệu quả và khả năng tích hợp. Đây là hướng triển khai nhằm mở rộng ứng dụng AI trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế số.

Bảo đảm AI an toàn, đáng tin cậy

Cán bộ xã biên giới Lũng Cú (Tuyên Quang) hướng dẫn cho người dân thực hiện thủ tục hành chính qua công nghệ số. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Song song với mở rộng ứng dụng, tỉnh yêu cầu quản trị AI an toàn, đáng tin cậy. Các cơ quan nhà nước phải rà soát, lập và cập nhật danh mục hệ thống, nền tảng, công cụ, mô hình AI được đầu tư, thuê, tích hợp hoặc sử dụng; xác định rõ mục đích, loại dữ liệu khai thác và mức độ rủi ro.

Tỉnh yêu cầu tuyệt đối không cung cấp cho các công cụ AI công cộng thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, thông tin nội bộ không được phép cung cấp, dữ liệu cá nhân nhạy cảm hoặc dữ liệu chưa được phép khai thác. Mọi kết quả do AI cung cấp phải được kiểm tra trước khi sử dụng, không được dùng làm căn cứ duy nhất để từ chối hồ sơ, xác lập quyền, nghĩa vụ hoặc ban hành kết quả giải quyết công việc hành chính khi chưa có sự kiểm tra, quyết định của người có thẩm quyền.

Đặc biệt, kết quả do AI tạo ra chỉ mang tính hỗ trợ, không thay thế trách nhiệm thẩm định, tham mưu và quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền. Yêu cầu này nhằm bảo đảm việc ứng dụng công nghệ đi đôi với trách nhiệm giải trình, bảo vệ dữ liệu và quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Để tổ chức thực hiện đồng bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ làm cơ quan đầu mối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp kết quả triển khai; chủ động phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tham mưu xác định, công bố các bài toán AI ưu tiên của tỉnh. Danh mục bài toán AI ưu tiên dự kiến được công bố lần đầu trong năm 2027 và cập nhật khi cần thiết, tạo cơ sở để doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu tham gia đề xuất giải pháp.

Với hệ thống nhiệm vụ và giải pháp được xác định, Tuyên Quang hướng tới khai thác AI trên nền tảng dữ liệu và hạ tầng số dùng chung, gắn ứng dụng công nghệ với yêu cầu thực tiễn của quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó, từng bước hình thành chính quyền số hiện đại, thúc đẩy kinh tế số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp./.

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