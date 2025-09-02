Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Chiều 2/9, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9; đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, từ ngày 31/8 đến ngày 2/9, theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Trong thời gian chuyến thăm, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế đã tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9; dự Chiêu đãi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường có các buổi tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón, hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế và cùng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Tại các cuộc tiếp, hội kiến, hội đàm, các lãnh đạo Việt Nam bày tỏ trân trọng việc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã cử Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế làm đại diện cấp cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và cử khối quân nhân tham dự Lễ diễu binh, diễu hành.

Chúc mừng những thành tựu của Trung Quốc trong sự nghiệp phát triển đất nước, lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh, là “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” của Trung Quốc, Việt Nam tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hoàn thành đúng thời hạn mục tiêu “100 năm thứ hai," Trung Quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, văn minh, hài hòa và tươi đẹp, đóng góp ngày càng to lớn cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế bày tỏ vinh dự được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, trực tiếp là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cử sang thăm và dự Lễ kỷ niệm trọng đại của Việt Nam; chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và những thành tựu lịch sử trong công cuộc phát triển, vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình Việt Nam.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế chúc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thắng lợi, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.

Hai bên đã thảo luận và nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Việt-Trung trong tổng thể chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Tại Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, hai bên cùng đánh giá cao việc lần đầu tiên phối hợp tổ chức Phiên họp này, theo cơ chế hợp tác liên nghị viện song phương mới được thiết lập, thể hiện sinh động quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, tin cậy chính trị cao giữa hai cơ quan lập pháp; thống nhất đánh giá Phiên họp là cơ chế quan trọng để hai bên chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi về các phương hướng hợp tác kênh nghị viện nhằm tạo điều kiện, thúc đẩy hợp tác song phương./.

Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc bắt đầu thăm chính thức Việt Nam Trưa 31/8, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước CHND Trung Hoa Triệu Lạc Tế dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Trung Quốc đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam.