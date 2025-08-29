Ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Nhân dịp Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân (Nhân đại - tức Quốc hội) toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/8-2/9, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã có cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm này. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

- Đại sứ nhận định như thế nào về ý nghĩa và tầm quan trọng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc? Những điểm nhấn trong chương trình của chuyến thăm này là gì?

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình: Nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/8-2/9, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9; đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Chuyến thăm có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt.

Trước hết, việc Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Trung Quốc sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam thể hiện rõ sự coi trọng đặc biệt của Trung Quốc đối với quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, ổn định, lâu dài Việt Nam-Trung Quốc; coi trọng vai trò, vị thế quốc tế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam; thể hiện trân trọng tầm vóc và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám của Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đồng thời đóng góp to lớn vào phong trào giải phóng dân tộc và hòa bình của thế giới.

Đây là dịp để hai nước ôn lại chặng đường lịch sử 80 năm “kề vai sát cánh”, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập trước đây cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Thứ hai, chuyến thăm chính thức của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đến Việt Nam diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.

Chuyến thăm nằm trong chuỗi tiếp xúc và trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo chủ chốt hai Đảng, hai nước trong thời gian gần đây. Đặc biệt là tiếp sau hai chuyến thăm cấp Nhà nước có ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Trung Quốc tháng 8/2024 và của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam tháng 4/2025; gần như cùng thời điểm với chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường (2-4/9/2025) và của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (31/8-1/9/2025) tới Trung Quốc.

Đây là thời điểm để hai bên cùng nhìn lại những thành tựu đã đạt được nhân dịp 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời đề ra những phương hướng chiến lược, đặt nền móng cho giai đoạn hợp tác mới, tốt đẹp, ổn định, bền vững hơn nữa.

Thứ ba, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc duy trì đà phát triển tích cực, thuận lợi kể từ sau khi thống nhất cùng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, có những bước chuyển rõ nét, toàn diện theo định hướng “6 hơn,” có thể nói là đang ở vào giai đoạn cao trào mới trong năm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và cũng là Năm Giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc.

Với sự tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước ngày càng được tăng cường, cơ chế hợp tác giữa hai bên ngày càng toàn diện, phong phú, hiệu quả, trong đó hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước ngày càng mật thiết, trở thành một trong những điểm sáng, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Chuyến thăm minh chứng rõ ràng cho sự coi trọng lẫn nhau và quyết tâm chính trị mạnh mẽ của hai nước trong việc củng cố, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Việc lãnh đạo cao nhất của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc đến thăm chính thức Việt Nam và đặc biệt là lần đầu tiên, cùng với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đồng chủ trì Phiên họp của Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc không chỉ góp phần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lập pháp, mà còn là điểm nhấn, tô đậm thêm các thành quả phong phú trên các kênh đối ngoại-ngoại giao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Nhân dân, qua đó củng cố nền tảng chính trị vững chắc cho hợp tác trên tất cả các lĩnh vực như chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, giao lưu nhân dân… đưa quan hệ song phương phát triển theo hướng ngày càng vững chắc, ổn định, thực chất, hiệu quả hơn.

Về chương trình hoạt động, chuyến thăm có những điểm nhấn nổi bật. Lãnh đạo cấp cao Việt Nam, lãnh đạo Quốc hội Việt Nam sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm, trao đổi sâu rộng, thảo luận các phương hướng lớn nhằm tăng cường mạnh mẽ hơn nữa quan hệ song phương và hợp tác chiến lược trong thời gian tới, đồng thời trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Cũng qua các hoạt động tiếp xúc song phương và đặc biệt là Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, hai bên sẽ thảo luận các phương hướng, biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao đạt được giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước; phát huy tốt những thành quả hợp tác thời gian qua; tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các cấp, các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, địa phương hai nước trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, phòng chống tham nhũng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quản trị quốc gia và quản lý xã hội để tạo thuận lợi hơn nữa cho việc kết nối hai nền kinh tế và chiến lược phát triển giữa hai nước; xây dựng mô hình hợp tác toàn diện và sâu rộng giữa hai nước, trong đó có kết nối hạ tầng giao thông chiến lược, hợp tác đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, kinh tế số và phát triển xanh.

Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế chủ trì phiên khai mạc Kỳ họp thứ ba Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc tại Bắc Kinh. (Ảnh: THX/TTXVN)

- Xin Đại sứ cho biết đánh giá về vai trò của hợp tác nghị viện trong tổng thể mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và thực tiễn hợp tác nghị viện giữa hai nước thời gian qua?

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình: Quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc những năm qua đã đạt nhiều bước phát triển tích cực. Đây là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Thứ nhất, hợp tác nghị viện hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, giám sát thực thi các thỏa thuận song phương, bảo đảm các cam kết cấp cao được triển khai thực chất, đúng định hướng.

Thứ hai, hợp tác giữa Quốc hội/Nhân đại hai nước, đóng góp vào việc tăng cường sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước. Các cuộc tiếp xúc nghị viện tạo không gian trao đổi chính sách thường xuyên, vì thế góp phần củng cố niềm tin chiến lược.

Thứ ba, việc cơ quan lập pháp hai nước duy trì tiếp xúc, phối hợp tại các diễn đàn đa phương, triển khai đa dạng các hoạt động hợp tác ở các cấp độ khác nhau còn đóng vai trò cầu nối để quan hệ song phương mở rộng đến mọi cấp độ, làm sâu sắc hơn, phong phú hơn giao lưu giữa các địa phương và nhân dân hai nước.

Trên thực tế, cơ quan lập pháp hai nước đã duy trì trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên, gần đây nhất Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương có chuyến thăm làm việc thành công đến Trung Quốc (tháng 8/2025).

Hai bên cũng có sự phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương, chia sẻ quan điểm về các vấn đề toàn cầu, có các cuộc tiếp xúc bên lề các diễn đàn liên nghị viện quốc tế, khu vực; đồng thời triển khai hợp tác ở cấp độ các ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị, địa phương và các đại biểu Quốc hội/Nhân đại trẻ.

Hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác mới giữa Quốc hội và Nhân đại, thiết lập cơ chế hợp tác do Chủ tịch Quốc hội/Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc đứng đầu, là cơ chế hợp tác liên nghị viện cấp độ cao nhất của Trung Quốc đối với các nước hiện nay.

Với nội dung hợp tác ngày càng thực chất, gắn với những vấn đề cụ thể trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát và quyết sách quốc gia, Quốc hội hai nước đã phối hợp chặt chẽ để rà soát, bổ sung khung pháp lý, tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân.

Đây là minh chứng cho vai trò quan trọng của kênh nghị viện trong tổng thể quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc./.

