Đa dạng các loại hình thúc đẩy du lịch xuyên biên giới Việt-Trung

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, mới đây, khu thắng cảnh Pò Chài (Puzhai) ở thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây nằm trên khu vực biên giới Trung Quốc-Việt Nam, đã chính thức được khai trương, trở thành điểm nhấn văn hóa du lịch mới thu hút đông đảo sự chú ý tại khu vực biên giới.



Ông Hoàng Kiến Hùng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa, Du lịch, Thể thao, Phát thanh và Truyền hình thành phố Bằng Tường cho biết những năm gần đây, thành phố này không ngừng nỗ lực phát triển du lịch, tận dụng nguồn tài nguyên biên giới độc đáo để tạo nên những trải nghiệm văn hóa và du lịch đa dạng và thị trường du lịch xuyên biên giới mùa Hè đang cho thấy một xu hướng sôi động.



Trong thời gian qua, thành phố Bằng Tường đã tận dụng lợi thế độc đáo của Khu thắng cảnh Hữu nghị quan, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ du lịch biên giới, triển khai các tour du lịch xuyên biên giới 1 ngày và 2 ngày chất lượng cao từ thành phố này đến Lạng Sơn (Việt Nam).

Du khách Trung Quốc có thể dễ dàng làm thủ tục xuất cảnh sang Lạng Sơn bằng thẻ căn cước công dân để trải nghiệm những phong tục tập quán độc đáo và thưởng thức ẩm thực địa phương như cà phê phin và gỏi cuốn...



Theo số liệu thống kê của phía Trung Quốc, trong 7 tháng đầu năm 2025, số lượng khách xuất cảnh qua cửa khẩu Hữu nghị quan đạt 61.800 người, tăng 85,31% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là trong bối cảnh du lịch Hè đang bùng nổ.



Cảnh quan văn hóa và thiên nhiên tại Khu thắng cảnh Hữu nghị quan bổ sung cho nhau. Các điểm tham quan như Thành lầu Hữu nghị quan và tòa nhà mang kiến trúc Pháp, trung tâm giao lưu văn minh Trung Quốc và quốc tế… mang đến cho du khách trải nghiệm lịch sử và văn hóa phong phú.



Theo ông Hoàng Kiến Hùng, các cơ sở hạ tầng đồng bộ và các dự án vui chơi giải trí xung quanh Hữu nghị quan không ngừng được mở rộng, trong đó khu thắng cảnh Pò Chài là một trong những thành tựu quan trọng, đánh dấu việc nâng cấp Pò Chài từ một cửa khẩu biên mậu truyền thống thành một điểm đến du lịch xuyên biên giới.

Hiện tại có hàng chục thương nhân đã định cư trong khu phố này để làm ăn buôn bán, trong đó các thương nhân Việt Nam, chiếm 1/3 với mục tiêu phấn đấu xây dựng thành “Thành phố không ngủ Pò Chài” để khách du lịch đến đây có cơ hội thưởng thức ẩm thực Việt Nam và tham gia các hoạt động giao lưu với người dân Việt Nam.



Là một thương nhân Việt Nam sinh sống và làm ăn tại Pò Chài đến nay đã 23 năm, bà Lâm Thích Tương chia sẻ Pò Chài là điểm tựa quan trọng cho việc giao lưu buôn bán giữa người dân biên giới Việt-Trung.

Hiện nay con phố mang phong cách văn hóa Việt Nam và Trung Quốc đã được đưa vào hoạt động, qua đó thu hút khách du lịch ở cả hai nước và nước ngoài đến tham quan trải nghiệm các tour du lịch biên giới, từ đó mang lại sự phát triển thịnh vượng cho địa phương.



Ngoài khu thắng cảnh Pò Chài, xung quanh Bằng Tường còn triển khai nhiều hình thức trải nghiệm du lịch mới như khu cắm trại ngoài trời…, trong đó tour tự lái xe qua cửa khẩu trở thành một điểm nhấn mới về du lịch tại khu vực biên giới Việt-Trung.

Hiện Bằng Tường đang hợp tác chặt chẽ với các công ty du lịch Việt Nam để ra mắt tour du lịch 15 ngày 14 đêm có thể đến miền Nam Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.



Số liệu thống kê cho thấy trong năm ngoái, tổng số du khách xuất nhập cảnh vào Bằng Tường đạt 2,48 triệu lượt.

Hằng năm, các hoạt động giao lưu văn hóa và du lịch tại khu vực biên giới như Liên hoan văn hóa văn nghệ giữa nhân dân biên giới Việt-Trung (Bằng Tường); giao hữu bóng đá mùa Hè Trung-Việt… không ngừng củng cố nền tảng hợp tác du lịch tại khu vực biên giới Trung-Việt./.

Cửa khẩu thông minh Việt-Trung: Mở rộng không gian thương mại biên giới Tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan, Quảng Tây, Trung Quốc, quy trình thông quan đã thay đổi căn bản. Nếu như trước đây một chuyến xe phải mất 3-5 ngày để hoàn tất thủ tục thì nay chỉ mất khoảng 15 giây.