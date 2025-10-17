Ngày 17/10, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử Thái Khắc Thành, người từng bị tuyên 6 năm tù vì mua bán 13 con gà lôi trắng thuộc loài quý hiếm.

Bản tin 60s ngày 17/10/2025 gồm những nội dung sau:

Viện kiểm sát đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho người bán 13 con gà lôi trắng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây “bão” tìm kiếm sau lễ ăn hỏi.

Thực hư vụ nam sinh tử vong do bệnh viện chậm cấp cứu.

Ca sĩ Lương Bằng Quang bật khóc, tiết lộ lời cuối cùng của Ngân 98 trước khi bị bắt.

Biển Đông sắp đón bão số 12 – dự báo diễn biến phức tạp.

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe, lần đầu có người sống sót.

Cựu cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố.

Nga phóng Iskander-M “nhiều kỷ lục” trong đòn tập kích Ukraine./.