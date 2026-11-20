Hơn 300 doanh nghiệp cùng đại diện các nhà nhập khẩu đến từ nhiều quốc gia đã tham gia Argentina Alimenta - Hội chợ quốc tế Công nghiệp Thực phẩm và Đồ uống lần đầu tiên được tổ chức tại Buenos Aires, diễn ra từ ngày 17-19/11.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, sự kiện quy tụ các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực của chuỗi sản xuất thực phẩm, từ nông sản, thịt, sữa, thủy sản, rau quả đến đồ uống, rượu vang và công nghệ chế biến.

Hội chợ thu hút khoảng 45 nhà nhập khẩu đến từ 23 quốc gia thuộc châu Mỹ, châu Âu, châu Phi và châu Á, trong đó có Việt Nam. Các hoạt động kết nối, gặp gỡ doanh nghiệp được tổ chức nhằm tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm Argentina.

Với lợi thế về đất đai, khí hậu và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, Argentina là một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp và thực phẩm quan trọng của Nam Mỹ. Quốc gia này có thế mạnh về thịt bò, ngũ cốc, đậu tương, dầu thực vật, sữa và rượu vang.

Tại hội chợ lần này, bên cạnh việc quảng bá các sản phẩm thế mạnh, doanh nghiệp Argentina cũng hướng tới tìm kiếm cơ hội tại những thị trường mới, đặc biệt là châu Á.

Việt Nam được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng, không chỉ với vai trò là điểm đến tiêu thụ sản phẩm mà còn có thể tạo điều kiện để hàng hóa Argentina tiếp cận rộng hơn khu vực Đông Nam Á.

Một trong những đơn vị thể hiện rõ sự quan tâm này là Hiệp hội các nhà sản xuất sữa vừa và nhỏ Argentina (APYMEL). Các doanh nghiệp thành viên hiệp hội đang xúc tiến đưa nhiều sản phẩm sữa, trong đó có phô mai mozzarella, phô mai cứng và sữa bột, vào thị trường Việt Nam.

Hiện sản phẩm của các doanh nghiệp thành viên APYMEL đã có mặt tại hơn 50 quốc gia.

Argentina nổi tiếng với các chế phẩm từ sữa bò chăn thả tự nhiên. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, bà Paola Venturini, Giám đốc phụ trách xuất khẩu của APYMEL, cho biết hiệp hội đang phối hợp với các cơ quan chức năng Argentina và Đại sứ quán nước này tại Việt Nam để tìm hiểu chính sách thuế quan, kết nối nhà phân phối và thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm sữa.

Theo bà, các doanh nghiệp cũng hướng tới nhiều kênh tiêu thụ tại Việt Nam, từ hệ thống bán lẻ, công nghiệp chế biến thực phẩm đến dịch vụ ăn uống.

Đề cập đến vai trò của cơ quan đại diện Argentina tại Việt Nam, bà Paola Venturini nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò của Tham tán Nông nghiệp Argentina tại Việt Nam. Mới đây, APYMEL đã tổ chức một buổi tập huấn trực tuyến với Tham tán Nông nghiệp dành cho các doanh nghiệp thành viên, đồng thời phối hợp khảo sát thị trường Việt Nam. Tham tán Nông nghiệp là cầu nối quan trọng, giúp chúng tôi tiếp cận thông tin, tìm hiểu thị trường và xác định cơ hội kinh doanh. Việc Argentina có đại diện chuyên trách về nông nghiệp tại Việt Nam thể hiện tầm quan trọng của thị trường này đối với các doanh nghiệp Argentina.”

Về triển vọng hợp tác, bà Paola Venturini nhận định Việt Nam là thị trường năng động, có tiềm năng phát triển lớn và sức hấp dẫn ngày càng tăng. Qua những lần đến Việt Nam, bà ấn tượng với sự cởi mở, nhịp độ phát triển kinh tế và sức sống của thị trường. Theo bà, Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ đầy triển vọng đối với sản phẩm Argentina mà còn có thể trở thành trung tâm logistics, cửa ngõ quan trọng giúp hàng hóa nước này tiếp cận các quốc gia Đông Nam Á.

Ở chiều ngược lại, hội chợ cũng là dịp để các doanh nghiệp nhập khẩu Argentina giới thiệu những sản phẩm Việt Nam đã có chỗ đứng trên thị trường sở tại. Một ví dụ tiêu biểu là hạt điều, mặt hàng được Công ty DGRX nhập khẩu và phân phối tại Argentina trong 8 năm qua.

DGRX chuyên nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm với số lượng lớn, cung cấp cho các nhà máy chế biến, nhà phân phối, cửa hàng thực phẩm và hệ thống siêu thị.

Theo bà Melanie Liendo, chuyên viên phụ trách chất lượng sản phẩm của công ty, ban đầu DGRX chỉ nhập khẩu hạt điều nguyên hạt từ Việt Nam. Do sản phẩm được người tiêu dùng Argentina đón nhận tích cực, doanh nghiệp tiếp tục duy trì nhập khẩu và mở rộng danh mục sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Cùng quan điểm, ông Gonzalo Urso, chuyên viên phụ trách khách hàng của DGRX, cho biết doanh nghiệp luôn tìm kiếm thêm nguồn cung và đa dạng hóa sản phẩm nhằm mang đến cho các nhà phân phối, cơ sở chế biến nhiều lựa chọn hơn về chủng loại, chất lượng và giá cả. Mục tiêu của công ty là cung cấp sản phẩm chất lượng tốt, đi kèm dịch vụ và mức giá cạnh tranh.

Hội chợ cũng là dịp để các doanh nghiệp nhập khẩu Argentina giới thiệu những sản phẩm Việt Nam đã có chỗ đứng trên thị trường sở tại. Một ví dụ tiêu biểu là hạt điều, mặt hàng được Công ty DGRX nhập khẩu và phân phối tại Argentina trong 8 năm qua. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Từ các sản phẩm sữa của Argentina đến hạt điều Việt Nam, những hoạt động kết nối tại Argentina Alimenta cho thấy tiềm năng mở rộng hợp tác thương mại giữa hai nước trong lĩnh vực thực phẩm và chế biến nông sản.

Việc tăng cường tiếp xúc trực tiếp, tìm hiểu nhu cầu thị trường và kết nối các doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội đưa sản phẩm mỗi nước đến gần hơn với người tiêu dùng của cả hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại song phương./.

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