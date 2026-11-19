Ngày 19/11, Tập đoàn nông nghiệp Bunge thông báo mở rộng chương trình truy xuất nguồn gốc đậu tương ứng dụng công nghệ blockchain sang Việt Nam, trong đó đưa khô đậu tương có xuất xứ Argentina vào chuỗi cung ứng của Tập đoàn Charoen Pokphand (CP) của Thái Lan.

Đây được đánh giá là bước tiến mới trong hợp tác thương mại nông sản giữa Argentina và Việt Nam, đồng thời mở ra triển vọng tăng cường kết nối giữa ngành nông nghiệp hai nước.

Theo Bunge, doanh nghiệp này cùng Bangkok Produce Merchandising Public Company Limited (BKP), công ty thành viên của Tập đoàn CP chuyên kinh doanh nông sản và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, sẽ mở rộng truy xuất nguồn gốc đậu tương sang Việt Nam, tiếp nối chương trình hợp tác đã triển khai tại Thái Lan.

Điểm đáng chú ý là sáng kiến lần này bổ sung nguồn khô đậu tương Argentina, được Bunge cung cấp trực tiếp cho CP Việt Nam.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên sẽ sử dụng công nghệ blockchain kết hợp hệ thống hồ sơ điện tử để xác minh nguồn gốc, quá trình sản xuất, chế biến và vận chuyển sản phẩm, qua đó bảo đảm tính minh bạch và các tiêu chuẩn phát triển bền vững trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Đối với nguồn đậu tương Brazil, nguyên liệu sẽ được chuyển đến Công ty Vietnam Agribusiness Limited (VAL) để chế biến tại Việt Nam trước khi cung cấp khô đậu tương cho các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi của CP.

Động thái trên có ý nghĩa đáng chú ý trong bối cảnh Việt Nam đang trở thành thị trường xuất khẩu nông sản quan trọng hàng đầu của Argentina tại Đông Nam Á.

Theo số liệu được Hiệp hội Chuỗi đậu tương Argentina (ACSoja) công bố tại Buenos Aires tháng 9/2026, Việt Nam hiện là thị trường nhập khẩu khô đậu tương lớn nhất của Argentina, vượt qua các đối tác trong khu vực như Malaysia và Indonesia.

Năm 2025, chuỗi giá trị đậu tương mang về cho Argentina khoảng 21,44 tỷ USD, chiếm 24,6% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước này. Argentina hiện là nước xuất khẩu dầu đậu tương lớn nhất thế giới và đứng thứ hai về xuất khẩu khô đậu tương, sau Brazil. Riêng Việt Nam nhập khẩu nông sản Argentina trị giá khoảng 1,6 tỷ USD trong năm 2025.

Theo giới chuyên gia ngành nông nghiệp Argentina, nhu cầu nguyên liệu phục vụ chăn nuôi ngày càng tăng tại Đông Nam Á đang tạo thêm cơ hội cho các nhà cung cấp Nam Mỹ mở rộng thị trường.

Việc thiết lập Văn phòng Tùy viên Nông nghiệp và Công nghiệp Argentina tại Hà Nội từ tháng 7/2025 cũng góp phần thúc đẩy kết nối thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường và đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu.

Bunge cho biết hệ thống giám sát ứng dụng blockchain của tập đoàn hiện bao phủ hơn 108.000 cơ sở nông nghiệp, tương đương tối đa 57 triệu ha tại Nam Mỹ. Công nghệ vệ tinh được sử dụng để theo dõi biến động sử dụng đất và hoạt động canh tác đậu tương, góp phần kiểm soát rủi ro phá rừng và nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc.

Việc mở rộng hợp tác lần này không chỉ củng cố vị thế của Argentina trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam mà còn cho thấy tiềm năng phát triển hơn nữa quan hệ thương mại nông nghiệp giữa hai nước theo hướng minh bạch, bền vững và ứng dụng công nghệ cao./.

Doanh nghiệp Argentina quan tâm mở rộng thị trường tại Việt Nam Trong bối cảnh Argentina thúc đẩy mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, việc tăng cường tiếp cận các thị trường châu Á - Thái Bình Dương được xem là một hướng đi quan trọng.