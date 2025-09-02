Việt Nam: Từ tro tàn chiến tranh đến hòa bình và phát triển

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, ông Saadi Salama, Đại sứ Palestine, Trưởng Đoàn ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội đã có bài viết chia sẻ về hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam, đăng trên Báo AI Quds (Palestine) vào đúng ngày 2/9. Báo Điện tử VietnamPlus xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả.

Ngày 2/9 năm nay, Việt Nam kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. Đây không chỉ là một dấu mốc lịch sử, mà còn mang ý nghĩa chính trị và văn hóa sâu sắc, là dịp để ôn lại hành trình của một đất nước bước ra từ khói lửa chiến tranh và tàn phá, trở thành hình mẫu về phát triển, hội nhập và ngoại giao cân bằng – một kinh nghiệm truyền cảm hứng cho các quốc gia khác đang tìm kiếm con đường xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

Từ chiến tranh, nghèo đói đến khát vọng đổi mới

Trong gần bốn thập kỷ, Việt Nam từng là chiến trường của những cuộc xung đột thực dân và chiến tranh khốc liệt, để lại những vết thương sâu sắc trên cơ thể đất nước.

Từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cho đến chiến tranh chống Mỹ, được cả thế giới biết đến với tên gọi “Chiến tranh Việt Nam,” những thập niên ấy chỉ còn lại hình ảnh đổ nát, hàng triệu nạn nhân và cơ sở hạ tầng kiệt quệ. Nghèo đói và thiếu lương thực là đặc trưng của giai đoạn đó, nền kinh tế bị bào mòn bởi sự cô lập quốc tế và lệnh cấm vận.

Cách mạng tháng 8/1945 thành công là một mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam.

Thế nhưng Hà Nội không khuất phục, mà mang trong mình ý chí kháng cự và tinh thần kiên cường, giúp đất nước từng bước chuyển mình từ thử thách sang kiến tạo.

Bước ngoặt then chốt đến vào năm 1986 với chính sách Đổi mới, đánh dấu một cột mốc trọng đại trong lịch sử quốc gia. Việt Nam đã từng bước chuyển từ nền kinh tế tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khuyến khích sáng kiến cá nhân, thu hút đầu tư nước ngoài và tự do hóa thương mại.

Chỉ sau vài năm, thành quả cải cách đã hiện rõ: Tốc độ tăng trưởng đạt trên 6–7% hằng năm, dòng vốn đầu tư đổ vào mạnh mẽ, và Việt Nam nhanh chóng trở thành trung tâm sản xuất cạnh tranh trong các lĩnh vực dệt may, điện tử và công nghệ thông tin. Ngày nay, Việt Nam được xếp hạng là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á, cũng như điểm đến hấp dẫn hàng đầu cho các nhà đầu tư toàn cầu.

Việt Nam đang trên hành trình hiện thực hóa khát vọng trở thành nước phát triển vào năm 2045. (Ảnh: Vietnam+)

Thành công của Việt Nam không chỉ dừng lại ở kinh tế, mà còn gắn liền với một chương trình cải cách toàn diện nhằm củng cố quản trị quốc gia. Nhà nước đã tiến hành tái cơ cấu bộ máy, sáp nhập các bộ ngành, đơn giản hóa thủ tục hành chính và triển khai các chương trình chuyển đổi số trong dịch vụ công. Đồng thời, Việt Nam áp dụng những chính sách nghiêm ngặt để phòng chống tham nhũng, tăng cường minh bạch – điều này khiến Việt Nam trở thành một hình mẫu được nhiều quốc gia quan tâm.

Song song với đó, Hà Nội cũng dành ưu tiên đặc biệt cho các lĩnh vực giáo dục và y tế. Tỷ lệ đói nghèo giảm mạnh trong hai thập niên qua, và ngày nay Việt Nam được xem như tấm gương điển hình về phát triển toàn diện, kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội.

Ngoại giao “cây tre”: Linh hoạt và cân bằng

Trên trường quốc tế, Việt Nam đã xây dựng một đường lối ngoại giao thực dụng và linh hoạt, dựa trên nguyên tắc “không liên kết phe phái” và đa dạng hóa quan hệ. Việt Nam duy trì mối quan hệ truyền thống với Trung Quốc và Nga, đồng thời thúc đẩy hợp tác chiến lược với Hoa Kỳ, cũng như xây dựng cầu nối vững chắc với Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Ấn Độ.

Chàng thanh niên Saadi Salama tuổi 19 (phải) và những ngày đầu khi mới sang Việt Nam năm 1980.

Chính sách uyển chuyển này được gọi là “ngoại giao cây tre.” Loài tre vừa có bộ rễ chắc chắn, vừa có sự mềm dẻo để uốn mình theo gió mà không bao giờ gãy. Nhờ đó, Việt Nam đã trở thành một đối tác cân bằng, nhận được sự tôn trọng của nhiều cường quốc trên thế giới.

Không dừng lại ở việc mở rộng quan hệ, Việt Nam còn tích cực tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế từ năm 2014. Hà Nội đã cử sĩ quan và bác sỹ đến những khu vực xung đột ở châu Phi như Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Dù con số tham gia chưa lớn, nhưng hành động này đã phản ánh rõ sự trưởng thành trong vai trò của Việt Nam như một thành viên có trách nhiệm, đóng góp thiết thực vào hòa bình và an ninh toàn cầu.

Tình đoàn kết với Palestine: Giá trị nhân văn trường tồn

Giữa bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam vẫn không quên truyền thống đoàn kết với các dân tộc cùng cảnh ngộ, đặc biệt là nhân dân Palestine. Từ thập niên 1960, cách mạng Việt Nam và Palestine đã chia sẻ sự ủng hộ trong cuộc đấu tranh chống thực dân và chiếm đóng.

Việt Nam cũng là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận Tuyên ngôn Độc lập của Palestine năm 1988, và cho đến nay vẫn là người bạn thủy chung, kiên định ủng hộ quyền tự quyết và xây dựng nhà nước độc lập của nhân dân Palestine. Khía cạnh nhân văn này trong chính sách đối ngoại của Việt Nam phản ánh tính chính danh của kinh nghiệm lịch sử và niềm tin rằng tự do là giá trị không thể chia cắt.

Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức Lễ đón Đội Công binh số 2 tại phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Tám mươi năm sau ngày độc lập, Việt Nam không chỉ là câu chuyện thành công về kinh tế, mà còn là minh chứng sống động cho khả năng biến đau thương thành sức mạnh, biến thất bại thành cơ hội vươn lên. Đây là tấm gương cho thấy độc lập không chỉ dừng lại ở việc giành lại lãnh thổ, mà còn đòi hỏi sự kết hợp giữa ký ức lịch sử và tầm nhìn tương lai.

Tám mươi năm sau ngày độc lập, Việt Nam không chỉ là câu chuyện thành công về kinh tế, mà còn là minh chứng sống động cho khả năng biến đau thương thành sức mạnh, biến thất bại thành cơ hội vươn lên. Đại sứ Palestine Saadi Salama

Ngày nay, Việt Nam trở thành biểu tượng toàn cầu về nghị lực, cải cách và hội nhập, truyền cảm hứng cho nhiều quốc gia rằng: ý chí và đường lối thực tế chính là con đường dẫn tới một tương lai thịnh vượng và hòa bình./.

