Việt Nam và Malaysia ưu tiên thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc và tham dự Triển lãm Dịch vụ Quốc phòng châu Á (DSA) và Triển lãm An ninh Quốc gia châu Á (NATSEC) 2026 tại Malaysia, chiều 20/4, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia Adly Bin Zahari.

Cùng dự cuộc hội kiến có Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại cuộc hội kiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia Adly Bin Zahari trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử đoàn đại biểu tham dự Triển lãm, đồng thời nhấn mạnh đây là cơ hội để hai bên tăng cường trao đổi và thúc đẩy hợp tác.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá cao quy mô và tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức Triển lãm DSA và NATSEC 2026, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ hữu nghị, phát triển hợp tác thực chất với Malaysia, phù hợp với lợi ích chính đáng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại mỗi nước, trong khu vực và trên thế giới.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua đã có những bước phát triển tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, tham dự các triển lãm quốc phòng quốc tế, hội nghị, hội thảo do mỗi bên tổ chức.

Hai bên nhất trí ưu tiên thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng toàn diện, thực chất, trong đó tập trung vào các nội dung như tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là đoàn cấp cao, và phối hợp triển khai cơ chế Đối thoại chính sách quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị Bộ Quốc phòng Malaysia ủng hộ thúc đẩy ký kết Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về hợp tác thực thi pháp luật và tìm kiếm cứu nạn trên biển, sớm ký kết thỏa thuận thiết lập cơ chế tuần tra chung trên biển và kênh thông tin liên lạc giữa Hải quân hai nước, tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, thực thi pháp luật, hỗ trợ tàu cá và ngư dân gặp nạn trên biển, bảo đảm đối xử nhân đạo, đồng thời ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn và cơ chế đa phương.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia Adly Bin Zahari chia sẻ các nội dung phía Việt Nam đề cập, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương với Việt Nam, tin tưởng quan hệ giữa Bộ Quốc phòng hai nước sẽ tiếp tục phát triển vì lợi ích của mỗi nước, cũng như vì hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp quốc phòng Malaysia tham dự, trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12/2026 tại Hà Nội./.