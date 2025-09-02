Vòng loại U23 châu Á 2026: Tuyển Việt Nam "tổng duyệt" cho chiến dịch SEA Games 33

Tối 3/9, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào hành trình tranh tài tại bảng C, Vòng loại Giải Bóng đá U23 châu Á 2026, với trận ra quân gặp đối thủ U23 Bangladesh vào lúc 19 giờ tại Sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

Theo lịch thi đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ lần lượt đối đầu với U23 Bangladesh (ngày 3/9), U23 Singapore (6/9) và U23 Yemen (9/9).

Dựa vào thứ tự trên bảng xếp hạng thế giới FIFA, cả Bangladesh (hạng 184), Singapore (hạng 159) và Yemen (hạng 156) đều không được đánh giá cao bằng "Những Chiến binh Sao Vàng" (hạng 113) - tập thể dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa lên ngôi ở Giải U23 Đông Nam Á 2025 vào hồi tháng Bảy vừa qua.

Với sự chênh lệch cả về trình độ cũng như kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhiệm vụ vượt qua vòng loại ở đấu trường châu lục được đánh giá là "trong tầm tay" của U23 Việt Nam, nếu các tuyển thủ duy trì được sự tập trung và thi đấu đúng khả năng.

Song song với nhiệm vụ chinh phục tấm vé dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026, tập thể U23 Việt Nam cũng xác định trọng tâm ở giai đoạn vòng loại là hoàn thiện khâu lắp ghép đội hình, điều chỉnh chiến thuật để hướng tới mục tiêu quan trọng nhất trong năm: "Giành Vàng" ở đấu trường SEA Games 33 diễn ra trên đất Thái Lan vào tháng 12/2025.

U23 Việt Nam được đánh giá cao nhất ở bảng C. (Ảnh: VFF)

Sau thành công tại đấu trường khu vực U23 Đông Nam Á, "bộ khung" của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã dần thành hình: thủ thành Trung Kiên trong khung gỗ; các trung vệ Lý Đức, Hiểu Minh; hành lang cánh gồm Khuất Văn Khang, Phi Hoàng và hàng công có Đình Bắc... là những cái tên "chắc suất."

Tuy nhiên, nhìn lại hành trình của U23 Việt Nam tại giải đấu khu vực hồi tháng Bảy vừa qua, vẫn còn một số "vết gợn" mà các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik cần cải thiện. Đó là khả năng chuyển hóa cơ hội của các chân sút (chỉ Đình Bắc là tiền đạo ghi bàn), cũng như sự đa dạng trong những mảng miếng phối hợp tấn công (chủ yếu ghi bàn từ bóng bổng, thiếu các tình huống tổ chức ở khu vực giữa sân)...

So với đội hình chinh chiến ở Giải Đông Nam Á, U23 Việt Nam được bổ sung thêm trường hợp của tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung (Chung Nguyen Do), cầu thủ sinh năm 2005 hiện đang thuộc biên chế Câu lạc bộ Ninh Bình tại V-League 2025/26 và từng lọt vào top 3 Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Bulgaria mùa giải 2024/25.

Trần Thành Trung (thứ 2 từ trái sang) nhiều khả năng sẽ chỉ làm quen môi trường đội tuyển và được "để dành" cho chiến dịch SEA Games. (Ảnh: VFF)

Với kinh nghiệm thi đấu đã "quen mặt" ở các cấp đội tuyển trẻ Bulgaria (từ U17 đến U21) và từng được các tuyển trạch viên Barcelona đánh giá cao trong nhóm tiền vệ triển vọng của châu Âu, Trần Thành Trung được kỳ vọng sẽ mang "màu sắc" đẳng cấp thế giới đến với hàng tiền vệ của U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, tùy vào tình trạng thể lực của Thành Trung, huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng các cộng sự trong ban huấn luyện sẽ có những phương án tập luyện phù hợp với cầu thủ này. Nhiều khả năng, tiền vệ sinh năm 2005 sẽ chưa ra sân cùng các đồng đội ở vòng loại châu Á lần này mà sẽ là "của để dành" cho chiến dịch SEA Games.

Vòng loại Giải Bóng đá U23 châu Á 2026 diễn ra tại Việt Trì (Phú Thọ) sẽ là màn "tổng duyệt" cuối cùng để đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik rèn những miếng đánh và khắc phục triệt để những điểm hạn chế để hoàn thiện đội hình, hướng đến mục tiêu giành dự Vòng Chung kết U23 châu Á và tạo đà tâm lý cho giải đấu quan trọng SEA Games 33 vào cuối năm nay./.

Lịch thi đấu của Đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại Giải Bóng đá U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

