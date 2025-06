Vụ cháy xưởng tại Hưng Yên: Đám cháy vẫn bùng mạnh, ít nhất 1 người tử vong

Liên quan đến vụ cháy lớn tại xưởng tái chế phế thải, tại thôn Ao, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm (Hưng Yên), cơ quan Công an cho biết, đến 20 giờ 30 phút ngày 28/6, đám cháy vẫn đang bùng phát mạnh, các lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên vẫn đang khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để dập lửa.

Huyện Văn Lâm và tỉnh Hưng Yên đã điều động máy phun bê tông cỡ lớn đến hiện trường để phun bê tông tươi vào đám cháy, tuy nhiên không hiệu quả.

Mặt khác, các lực lượng chức năng vẫn đang phun nước vào đám cháy nhằm chống cháy lan. Hiện một phần của khu xưởng đã bị sập đổ. Đường vào khu cháy khó khăn, gồ ghề, nhỏ, ảnh hưởng đến việc huy động phương tiện tiếp cận hiện trường.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa có mặt tại hiện trường chỉ đạo dập lửa, tổ chức cứu hộ, cứu nạn. (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, phóng viên TTXVN ghi nhận lực lượng chức năng đã đưa một nạn nhân từ trong khu vực cháy ra ngoài bằng cáng, chuyển lên xe cứu thương đưa đến cơ sở y tế. Đại diện Bệnh Viện Đa khoa Phố Nối (Hưng Yên) xác nhận đã phối hợp với cơ quan công an đưa nạn nhân vào khu nhà xác của bệnh viện.

Trước đó, Bệnh viện cũng đã tiếp nhận 2 nạn nhân của vụ cháy, tuy nhiên do diễn biến nặng nên đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để điều trị.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, anh Sồng A Chống, sinh năm 1995, trú tại thị trấn Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết, có hai em trai là Sồng. A. C (sinh năm 1999) và Sồng. A. C (sinh năm 2007) đang làm việc tại xưởng nhưng đến 19 giờ cùng ngày đã không thể liên lạc được. Anh Chống biết thêm, đã được cơ quan Công an mời làm việc để cung cấp thông tin về người thân và các thông tin khác liên quan.

Hiện trường vụ cháy lúc 18h. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Trước đó, TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 28/6, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại xưởng tái chế phế thải tại thôn Ao, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm (Hưng Yên).

Chị Nguyễn Thị Hường, xã Lạc Đạo (Văn Lâm) chứng kiến vụ hỏa hoạn cho biết, ngọn lửa xuất phát có thể từ khu tái chế, sau đó lan rộng ra khu vực khác trong xưởng.

Ngay thời điểm xảy ra hỏa hoạn, có một số người lao động đang làm việc tại xưởng.

Bước đầu lực lượng chức năng và người dân đã đưa 2 nạn nhân bị thương nặng là nam giới đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Cũng theo chị Hường, hàng ngày xưởng thường có khoảng hàng chục công nhân làm việc nên có thể đang có người bị mắc kẹt bên trong đám cháy, nguy cơ tử vong.

VietnamPlus sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ hỏa hoạn./.

Cận cảnh vụ cháy xưởng tái chế phế thải tại Hưng Yên Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 28/6, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại xưởng tái chế phế thải, tại thôn Ao, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm (Hưng Yên).